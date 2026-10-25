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Meteoroloji yarın 2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın kuvvetli yağış beklentisiyle 2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Antalya'nın Elmalı, Finike, Kaş ve diğer ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklenirken sel ve su baskınına karşı tedbir istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın Elmalı, Finike, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Demre ve Kemer ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, muhtemel sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve hortum riskine karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Paylaşımda yer alan haritada Aydın ve Muğla turuncu, İzmir, Denizli ve Antalya ise sarı kodla gösterildi.

Kaynak: AA
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