Antalya'da son iki günde çıkan 11 orman yangınından 9'u kontrol altına alındı

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında son iki günde çıkan 11 orman yangınından 9'u kontrol altına alındı, Kaş ve Demre ilçelerindeki 2 orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz'da Kaş'ın Kalkan Mahallesi Üzümlü mevkisi ile Demre'nin Hoyran Mahallesi'nde çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Son iki günde Gazipaşa'nın Doğanca ve Karalar, Kumluca'nın Ortaköy ve Erentepe ile Korkuteli'nin Ardıçdağı (Doyran) mahallelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bu süreçte Alanya'nın Karapınar ve Yeşilöz, Manavgat'ın Gençler ile Gazipaşa'nın Beyobası mahallelerinde ziraat ve yerleşim yerlerini etkileyen yangınlar da kontrol altına alındı.

Gazipaşa'nın Karalar Mahallesi'nde ziraat alanında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Açıklamada, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin devam eden yangınları en kısa sürede kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Yetkililer, vatandaşlardan yangın riskine karşı duyarlı olmalarını, duman veya yangın belirtisi görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını istedi.

Kaynak: AA