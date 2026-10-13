Antalya Kaş'ta denizde aynı anda 3 hortum oluştu, kısa sürede etkisini yitirdi

Antalya Kaş'ta denizde aynı anda 3 hortum oluştu, kısa sürede etkisini yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde aynı anda 3 hortum meydana geldi. Kalkan Mahallesi'nde aralıklarla etkili olan yağışın ardından oluşan hortumlar, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde aynı anda 3 hortum meydana geldi.
Kalkan Mahallesi'nde aralıklarla etkili olan yağışın ardından denizde hortum oluştu.
Aynı anda oluşan 3 hortumu görenler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Hortumlar herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.
Kaynak: AA