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Antalya Kaş'ta denizde aynı anda 3 hortum oluştu, kısa sürede etkisini yitirdi

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Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde aynı anda 3 hortum meydana geldi. Kalkan Mahallesi'nde aralıklarla etkili olan yağışın ardından oluşan hortumlar, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde aynı anda 3 hortum meydana geldi.

Kalkan Mahallesi'nde aralıklarla etkili olan yağışın ardından denizde hortum oluştu.

Aynı anda oluşan 3 hortumu görenler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Hortumlar herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.

Kaynak: AA
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