Haberler

Kaş'ta orman yangını enerjisi düşürüldü, kontrol çalışmaları sürüyor

Kaş'ta orman yangını enerjisi düşürüldü, kontrol çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sonucu yangının enerjisi düşürüldü. 3 uçak, 8 helikopter ve 135 personelin katıldığı çalışmalarla yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangınının enerjisi havadan ve karadan müdahale sonucu düşürüldü. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaş ilçesi Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sürüyor. 3 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz, 2 iş makinesi ve 135 personelin müdahale ettiği yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 liralık indirim pompaya gelmeden eridi! İşte yeni motorin fiyatı

Araç sahiplerine kötü sürpriz! Beklenen indirim eridi
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosu değişiyor

Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosuyla ilgili sürpriz karar
Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

Emniyette yeni dönem! 46 yıllık defter kapandı
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu

Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu