Kaş'ta orman yangını enerjisi düşürüldü, kontrol çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangınının enerjisi havadan ve karadan müdahale sonucu düşürüldü. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaş ilçesi Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sürüyor. 3 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz, 2 iş makinesi ve 135 personelin müdahale ettiği yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı