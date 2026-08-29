Yangının tehdit ettiği dünyaca ünlü Saklıkent kanyonu ziyaretçilere kapandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Korubükü Mahallesinde ziraat alanında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçraması sonrası rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Yangın Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarına ilerlerken, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada ziraat alanında başlayan yangın, saatte 50-70 km hızla eser kuvvetli rüzgar nedeniyle ekiplerin alevlere müdahalesini güçleştiriyor. Yangına havadan 15 helikopter, 4 uçak, karadan 72 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer, 450 personel, Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, gönüllüler ve vatandaşlar alevlerin önünün kesilmesi için mücadele ediyor.

Yangının dünyaca ünlü sınırları Antalya ve Muğla'da bulunan Saklıkent kanyonuna yakın olması nedeniyle tedbir amaçlı Saklıkent kanyonu geçici olarak ziyaretçilere kapandığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı