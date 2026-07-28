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Kaş’taki orman yangınına müdahale sürüyor

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Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Üzümlü Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına ilk etapta yangına 3 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz, iş makineleri ve 135 personelle müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesi sonucu öğle saatlerinde, özellikle hava müdahalesi sonrası yangının enerjisi düşürüldü.

Havanın kararmasının ardından yangına havadan müdahale sona ererken, ekiplerin karadan söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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