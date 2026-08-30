Muğla'dan Kaş'a sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayarak Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayarak Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: ANKA