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Muğla'dan Antalya'ya sıçrayan orman yangınında 8 saat

Muğla'dan Antalya'ya sıçrayan orman yangınında 8 saat
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangınında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi 8. saatte sürüyor. Şiddetli rüzgar alevlerin yönünü değiştirirken, vatandaşlar ve gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayıp Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangınında ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, çalışmalarda 8. saate gelindi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında ziraat alanında başlayan ve etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle genişleyerek Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Etkili olan rüzgar sebebiyle alevler sık sık yön değiştirirken, ateş savaşçılarının alevlerle mücadelesinde 8. saate gelindi. Havadan ve karadan gerçekleştirilen söndürme çalışmaları devam ederken, iş makineleriyle de yol açma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bölgedeki vatandaşlar ve gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek verirken, şiddetli rüzgar nedeniyle müdahale zaman zaman güçlükle yapılıyor. Yangının kontrol altına alınması için bölgede yoğun çaba sarf ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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