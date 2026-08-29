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Seydikemer'deki orman yangınında 9. saat: Alevlerin enerjisi düşürüldü

Seydikemer'deki orman yangınında 9. saat: Alevlerin enerjisi düşürüldü
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor. Ekiplerin 9 saattir aralıksız sürdürdüğü havadan ve karadan çalışmalar sonucu alevlerin enerjisi düşürülürken, yangını tamamen kontrol altına alma çabaları devam ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayıp Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, çalışmaların 9. saatinde alevlerin enerjisi düşürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında ziraat alanında başlayan ve etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle genişleyerek Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Etkili olan rüzgar sebebiyle alevler sık sık yön değiştirirken, ekiplerin alevlerle mücadelesinde 9. saate gelindi. Günboyu havadan ve karadan gerçekleştirilen söndürme çalışmaları ile birlikte alevlerin enerjisi düşürüldü.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayarak Antalya Kaş'a sıçrayan yangının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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