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Kaş'taki Yeşilgöl: Doğaseverlerin Serin Kaçış Noktası

Kaş'taki Yeşilgöl: Doğaseverlerin Serin Kaçış Noktası
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Antalya'nın Kaş ilçesinde Batı Toroslar'daki 1800 metre rakımlı krater gölü Yeşilgöl, doğal güzelliği, serin havası ve eriyen kar sularıyla beslenen sularıyla yaz aylarında doğaseverlerin gözde mekanı oluyor. Gölün suları çevredeki ilçelerin içme suyu ve tarım sulama ihtiyacını karşılanmasına da katkı sağlıyor. Ziyaretçiler günübirlik gelip çadır kurabiliyor, araçların çim alanlara zarar vermemesi için önlem alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Batı Toroslar'ın ikinci en yüksek zirvesi Akdağ'ın eteklerinde yer alan Yeşilgöl, doğal güzelliği ve serin havasıyla yaz aylarında doğaseverlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Yaklaşık 1800 metre rakımda bulunan krater gölü, Akdağ'ın yamaçlarında eriyen kar sularıyla besleniyor.

Yeşilin farklı tonlarını barındıran göl, yaklaşık 50 dekarlık alanıyla ziyaretçilerine etkileyici bir manzara sunuyor.

Gölün suları aşağı doğru akarak Gömbe Ovası'na ulaşıyor. Kaynaktan gelen suyun bir bölümü Kaş, Elmalı ve Demre ilçelerindeki bazı mahallelerin içme suyu ihtiyacının karşılanmasında, bir bölümü ise Gömbe ve Elmalı ovalarındaki meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılıyor.

Yaz sıcaklarından uzaklaşmak isteyen ziyaretçilerden bazıları Yeşilgöl'e günübirlik gelirken, bazıları da çadır kurarak bölgede geceyi geçiriyor.

Öte yandan, geçmişte bazı kişilerin araçlarıyla göl kıyısına kadar ilerleyerek çim alanlara zarar vermesi üzerine bölgede önlem alındı. Araçların göle yaklaşmak için kullandığı güzergahlara taşlar yerleştirilerek araç geçişinin önüne geçildi.

Doğal dokusuyla dikkati çeken Yeşilgöl, serin havası, manzarası ve çevresindeki bitki örtüsüyle ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Kaynak: AA
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