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Çatalzeytin'de safran hasadı Müjdat Demirci'nin bahçesinde başladı

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Çatalzeytin'de safran hasadı Müjdat Demirci'nin bahçesinde başladı
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde safran üretimi yapan Müjdat Demirci, Samancı köyündeki bahçesinde hasada başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kaş ile ziraat mühendisleri Cumali Yetiş ve Kübra Karadoğan, üreticiye hasat sürecinde eşlik etti.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yetiştirilen safranın hasadına başlandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Samancı köyünde safran üretimi yapan Müjdat Demirci, yetiştirdiği ürünleri hasat etmeye başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kaş, ziraat mühendisleri Cumali Yetiş ve Kübra Karadoğan da üreticiyi hasat sürecinde yalnız bırakmadı. Ziyarette safran bahçesindeki hasat çalışmalarına eşlik edilerek üretim faaliyetleri hakkında bilgi alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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