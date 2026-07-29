Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını

Türkiye bir kez daha orman yangınları gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Havaların ısınmasıyla birlikte pek çok şehrimizden yangın haberi geldi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin merkez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Saraycık köyü yakınlarında otların hakim olduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Saraycık köyü kırsalında çıkan yangına 6 helikopter, 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlarla müdahalenin etkin bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Toraman, yangının geçen yıl yanan alanda, ot yangını şeklinde seyrettiğini, bütün kurumların, araç ve personeliyle sahada özveriyle çalıştığını kaydetti.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çanakkale Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Ahmetçe köyü kırsalında çıkan yangına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildiği belirtildi.

Vali Ömer Toraman da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki bazı turizm işletmeleri ve günübirlik tesis gibi yerlerin tedbiren boşaltıldığını söyledi.

Toraman, yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahalenin etkin şekilde sürdüğünü kaydetti.

MUĞLA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Bayır Mahallesi'ndeki zirai alanda sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, müdahale çalışmalarının sahada en etkin şekilde yürütülmesi için tedbirlerin anlık olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yangınla mücadelede 5 uçak, 18 helikopter olmak üzere toplam 23 hava unsuru ile 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 24 su tankeri, 23 iş makinesi, 73 araç, 6 TOMA, 8 ambulans ve 835 personelin görev yaptığı kaydedildi.

SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLDİ, KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Yangında 3'ü harabe durumda toplam 4 evin zarar gördüğü aktarılan açıklamada, Sarıyer Mahallesi ile Bayır, Orta Bayır ve Kırsecik mevkilerinde yer alan toplam 121 hanedeki 202 vatandaşın yanı sıra 20'si büyükbaş, 30'u küçükbaş 50 hayvanın güvenli bölgeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 45 hastanın gerekli tüm tıbbi önlemler alınarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildiği bilgisine yer verildi. Öte yandan, yangın ve yoğun duman nedeniyle Antalya-Seydikemer kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

"4 EV ZARAR GÖRDÜ"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ve Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Akbıyık, gazetecilere, yangının çıkışının ardından ilgili tüm kurum kuruluşları bölgeye seferber ettiklerini belirtti. Bölgede kuvvetli rüzgar, sıcak hava ve düşük nem nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını anlatan Akbıyık, şunları söyledi:

"Afet müdahale planları çerçevesinde Muğla'da koordinasyon merkezimizi topladık. Sabah saatlerinden itibaren havadan ve karadan ciddi bir müdahale oluyor. Toplam 272 kara unsuru. 923 personelimizle de yangına müdahale ediyoruz. Bunların yanında UMKE araçlarımız gibi tüm kamu kurum kuruluşlarımız, devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Maalesef yangın çok geniş bir alanda. Rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Dolayısıyla 6 mahallemizde yaklaşık 300 haneyi 600'ün üzerinde vatandaşımızla tahliye ettik."

Akbıyık, yangının Seydikemer ilçesine çok yakın olduğunu, Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hastayı da Fethiye Devlet Hastanesi'ne naklettiklerini bildirdi.

Söndürme çalışmalarının yavaşlamaması için Fethiye-Antalya kara yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığını dile getiren Akbıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a şükür can kaybımız yok. Ancak tabi ki maalesef ormanda kaybettiğimiz birçok canımız var. Yangında 3'ü harabe 4 ev de zarar gördü. Seydikemer halkımıza, Muğla'mıza, ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Allah beterinden korusun. Tüm Muğla'mız seferber. Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettim, yine ilgili bakanlarımıza da. Bölgedeki tüm imkanları seferber ederek kontrol altına almak istiyoruz. Maalesef Muğla'da bugün 5 orman yangını meydana geldi. Bazı yerlerde enerjisi bir miktar düştü ama diğer yerlerde havadan, karadan mücadelemiz devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Etkili olduğu alan ise tamamen kontrol altına alınınca belirlenecek."

"6 MAHALLE ZARAR GÖRDÜ"

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ise yangın neticesinde şu anda 6 mahallenin zarar gördüğünü kaydetti.

Tek tesellilerinin şu anda can kaybının yaşanmaması olduğunu belirten Akdenizli, "Çok çok üzgünüz. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu havada vatandaşlarımız dikkatli olmalılar." ifadelerini kullandı.

ANTALYA

Antalya Valisi Hulusi Şahin, iki günde çıkan 12 yangından 10'unun söndürüldüğünü, Kaş ile Kumluca ilçelerindeki yangınları söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Şahin, Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Temmuz Salı günü saat 03.00 sıralarında Kaş bölgesinde ilk yangının çıktığını ve 38 saat geçmesine rağmen devam ettiğini söyledi.

Bugün sabaha doğru da Alanya'da ciddi bir yangınla karşılaştıklarını anlatan Şahin, "Çok sayıda yangınla mücadele etmeye başladık. Toplam sayıları 12'yi buldu. Birkaç saat önce de burada yani Kumluca ilçesinin Yazır Mahallesi'nde Adrasan yol ayrımının olduğu yerde bir yangın çıktı. Bu kadar çok yangın çıkmasını tabii ki tahmin ettiğiniz gibi yoğun rüzgar, kuru hava ve çok sıcaklık etki etti." dedi.

KUMLUCA'DA YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Aynı anda birden fazla yangınla mücadele etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Şahin, komşu illerde de yangınlar olması nedeniyle güçleri bölmek zorunda kaldıklarını ancak ekiplerin fedakar şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Vali Şahin, Kaş bölgesinde rakımın çok yüksek olması ve karadan ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle zorlandıklarını vurguladı. Yangının kontrol altına alınması hususunda iyi bir noktada olduklarını ancak henüz kontrol altına alınmadığını aktaran Şahin, sadece enerjisinin düşürüldüğünü ifade etti.

BOŞALTILAN 10 EV YANDI

Kumluca'da da yangının çok ayrı noktalara sıçradığını bildiren Şahin, şunları söyledi:

"Hamleli bir rüzgar var, yön değiştiriyor. Bazen kuzeye, bazen kuzeydoğuya, bazen kuzeybatıya dönüyor. Bunun da getirmiş olduğu hem personelimizin güvenliği açısından risk var hem de vatandaşlarımızın can, mal emniyeti riske giriyor. Bu yüzden 50 haneyi boşalttık ve 10 adet de şu ana kadar tespit ettiğimiz konut kullanılamaz hale geldi. Şu anda müdahale 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı, 281 personel ile bu bölgede devam ediyor."

Şahin, yangınlara jandarma, emniyet, AFAD ekiplerinin de destek verdiğini belirterek, hızlı bir şekilde sonuç almayı umduklarını kaydetti.

Kumluca-Kemer yolunun trafiğe kapatıldığı bilgisini paylaşan Şahin, yangının seyrine göre birkaç saat içinde tekrar trafiğe açmayı planladıklarını bildirdi.

Yangınlarda herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin soruya ise Şahin, "Kaş'ta 3 Orman İşletme görevlisi arkadaşımız küçük yaralanmalar yaşadı, önemli bir şeyleri yok. Onun dışında herhangi bir yaralanmamız yok, ekiplerimizden ya da vatandaşlarımızdan can kaybı ve yaralama durumu olmadı çok şükür." diye konuştu.

Meteorolojik verilere göre fırtınanın deniz üzerinden devam ettiğini belirten Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla önümüzdeki 2-3 gün daha bu hava devam edecek. Çok değişik bir hava bu. Normalde bizim kuru havayı yapan kuzeyden gelen rüzgarlardı. Bu ise denizden geliyor. Denizden gelen rüzgar normalde rutubet getirir ama kuru hava, çok yüksek bir rüzgar, fırtına seviyesinde. Bu da işimizi zorlaştırıyor. 12 yangın oldu, bunun 10'u söndürüldü, diğer yangınlarla mücadelemiz sürüyor."

Vali Şahin, açıklama sonrası bölgede incelemelerde bulundu.

ALANYA'DA DA YANGIN ÇIKTI

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Güney köyü yakınlarındaki Beşiktepe mevkisinde tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

BALIKESİR

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ve Gömeç ilçelerindeki ormanlık ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınlara, 6 uçak, 5 helikopter, 24 arazöz, 11 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 26 hizmet aracı, 4 dozer ve 320 personelle müdahale edildiğini söyledi.

Vali Ustaoğlu, AA muhabirine, iki ilçede çıkan yangınlara ekiplerin karadan ve havadan müdahalesinin sürdüğünü kaydetti.

Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi ile Gömeç ilçesine bağlı Kumgedik Mahallesi yakınlarında çıkan yangınlara, 6 uçak, 5 helikopter, 24 arazöz, 11 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 26 hizmet aracı, 4 dozer, 320 personelle??????? müdahale edilmektedir. "210 ev ile yaklaşık 650 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki 210 konut tedbiren tahliye edilmiş olup herhangi bir can kaybı yoktur. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları için AFAD, Kızılay ve UMKE ekiplerimiz sahadadır."

DUMANLAR MİDİLLİ'YE KADAR ULAŞTI

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınının dumanları sınır aşarak Yunanistan’ın Midilli Adası’nda günü adeta geceye çevirdi. Güneş duman bulutları arasında kayboldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yangınlara ilişkin son durumu Kabine toplantısı sonrası duyurdu. Erdoğan şunları söyledi: "28 bine yakın orman kahramanı, 140 bini aşkın gönüllü, 28 yangın söndürme uçağı, 119 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın kara aracıyla bugünlerde 7/24 nöbetteyiz. Ekiplerimiz yılbaşından bu yana 1011'i orman, 1862'si orman dışı olmak üzere toplam 2 bin 873 yangına hızlıca müdahale etmiştir. Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı alan olmak üzere 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor.

21 uçak, 58 helikopter, 929 kara aracı ile 3 bin 210 personelimiz yoğun şekilde çalışıyor. Ağustos ve Eylül aylarında çok dikkatli olmalıyız. Bizde çalışmaları takip ediyoruz. Kendi yangınlarımıza müdahale ederken ihtiyaç duyan ülkelere de yardım ediyoruz. Başta İspanya ve Fransa olmak üzere orman yangınlarıyla mücadele eden tüm ülkelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 86 milyon olarak dikkat edelim, açık alanlarda ateş yakmayalım, ormanlara cam, izmarit atmayalım, anız yakma işinden artık vazgeçelim. Orman yangınına sebep olmanın ağır cezaları olduğunu unutmayalım. Ekiplerimize tekrar başarılar diliyor, Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum."