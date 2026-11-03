ÖİB, Kaş'taki taşınmazların 45 milyon 500 bin liraya satışını onayladı

ÖİB, Kaş'taki taşınmazların 45 milyon 500 bin liraya satışını onayladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖİB, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 835,29 metrekarelik taşınmazların 45 milyon 500 bin liraya Buğra Mete Karaman'a satışını onayladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmazlar Kalkan/Menteşe Mahallesi'nde bulunuyor.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Antalya'nın Kaş ilçesindeki 835,29 metrekarelik taşınmazların bütün halinde satışına onay verdi.
ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan/ Menteşe Mahallesi'ndeki 835,29 metrekarelik taşınmazların, 45 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Buğra Mete Karaman'a satılması onaylandı.
Kaynak: AA