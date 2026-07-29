Tarım ve Orman Bakanlığı: Antalya Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarının enerjisi düşürüldü

(ANKARA) – Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'nın Kaş ilçesi ile Aydın'ın Nazilli ilçesindeki orman yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü, yangınların tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Muğla'nın Seydikemer, Antalya'nın Kumluca, Balıkesir'in Edremit- Altınoluk ve Gömeç ilçelerindeki yangınlara ise müdahalenin devam ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava ve kara araçları ile orman ekiplerinin yangınlara aralıksız müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, Antalya'nın Kaş ve Aydın'ın Nazilli ilçelerindeki orman yangınlarının enerjisinin düşürüldüğü, yangınların tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Bakanlık, Muğla'nın Seydikemer, Antalya'nın Kumluca, Balıkesir'in Edremit-Altınoluk ve Gömeç ilçelerindeki orman yangınlarına ise müdahalenin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA