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Kaş'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kaş'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sıla Saraç idaresindeki 64 ABU 28 plakalı otomobil Kaş-Demre kara yolunda Yeldanur Yeltekin yönetimindeki 06 EAL 342 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra otomobillerdeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otomobillerde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA
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