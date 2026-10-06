Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında ticari yatta yaralanan 1 kişi tahliye edildi

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında ticari yatta yaralanan 1 kişi tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında ticari yatta 1 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekibi sevk edildi. Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki ticari gemide yaralanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarında ticari yatta 1 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA