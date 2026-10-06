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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında ticari yatta yaralanan 1 kişi tahliye edildi

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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında ticari yatta 1 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekibi sevk edildi. Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki ticari gemide yaralanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarında ticari yatta 1 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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