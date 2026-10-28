Antalya Kaş'ta yanan katamaranda bir kişi kurtarıldı, tekne kullanılamaz hale geldi

Antalya Kaş'ta yanan katamaranda bir kişi kurtarıldı, tekne kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kaş ilçesinde Bayındır Mahallesi Limanağzı mevkisinde demirli katamaranda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerince teknedeki bir kişi kurtarılırken katamaran kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde yangın çıkan katamaran kullanılamaz hale geldi.
Bayındır Mahallesi, Limanağzı mevkisinde demirli bulunan katamaranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Tekneden yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Teknedeki bir kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Yangında katamaran kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA