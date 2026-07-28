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KAŞ'TA SON DAKİKA: Kaş'ta yangın mı çıktı, ne zaman? Antalya Kaş yangın olayı nedir?

KAŞ'TA SON DAKİKA: Kaş'ta yangın mı çıktı, ne zaman? Antalya Kaş yangın olayı nedir?
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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını bölgeyi alarma geçirdi. Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı başlayan yangına çok sayıda hava ve kara ekibi sevk edilirken, vatandaşlar "Kaş'ta yangın mı çıktı?", "Yangın ne zaman başladı?" ve "Antalya Kaş yangın olayı nedir?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Kaş'ta yangın mı çıktı, ne zaman? Antalya Kaş yangın olayı nedir?

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının ardından "Kaş'ta son dakika gelişmesi ne?", "Kaş'ta yangın mı çıktı?" ve "Antalya Kaş yangın olayı nedir?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte Kaş'taki yangının çıkışına ilişkin ilk bilgiler ve bölgedeki son durum.

KAŞ SON DAKİKA: KAŞ'TA YANGIN MI ÇIKTI?

Evet. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı orman yangını çıktı. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilirken, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı.

NE ZAMAN?

Yangın, sabaha karşı Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. İhbarın alınmasının ardından ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak söndürme çalışmalarına başladı.

OLAY NEDİR?

Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler geniş çaplı müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması amacıyla bölgeye 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile toplam 135 teknik personel ve orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yürüttüğü söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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