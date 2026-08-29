Haberler

Seydikemer'deki yangın Antalya'nın Kaş ilçesindeki ormana sıçradı

Seydikemer'deki yangın Antalya'nın Kaş ilçesindeki ormana sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kısa sürede yayılarak Antalya'nın Kaş ilçesine ulaşıp ormana sıçradı. Bölgeye 4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 2 dozer ve 450 personel sevk edildi; ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kıs sürede yayılarak Antalya'nın Kaş ilçesine ulaşıp ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Seydikemer ilçesi Korubükü Mahallesi Saklıkent Kanyonu yakınlarındaki tarım arazisinde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede kanyonu aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarındaki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi ve 2 dozer ile 450 personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var

İstanbul'da yeni kabus! İki ilçe panikte, uzmanlardan uyarı geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Esas amacımız Fenerbahçe'yi yenmek

Maça saatler kala yine Fener taraftarının sinir uçlarıyla oynadı
Rakamlar şaşırttı! Türkiye'de lisanslı İHA pilotu sayısı 1,8 milyonu geçti

Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş

İnanılmaz detay! Tarihi maçta top bakın neyden sekmiş
Polis eşinin videosu olay oldu

Polis eşinin videosu olay oldu
Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi

POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi: Paramı versin
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti

Hepsi İranlı desek!

Nepal'de ölü sayısı her geçen saat artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay

Ölü sayısı her geçen saat artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay