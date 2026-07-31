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Kaş ilçesinde yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Kaş ilçesinde yanan ormanlık alan havadan görüntülendi
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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz'da başlayan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 200 hektar alan zarar gördü.

Yanan alanlar, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerince helikopterle görüntülendi.

Görüntülerde bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görülüyor.

Kaynak: AA
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