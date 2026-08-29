Haberler

Muğla'dan Yayılan Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Muğla'dan Yayılan Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesindeki ormana sıçradı. 4 uçak, 16 helikopter, 153 arazöz, 6 iş makinesi ve 853 personel ile havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkıp yayılarak Antalya'nın Kaş ilçesinde ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. 4 uçak, 16 helikopter, 153 arazöz, 6 iş makinesi, 853 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu neyin öfkesi? Yol verme tartışmasında motokuryenin gözü döndü

Bu neyin öfkesi? Babası yaşındaki adama yaptığına bakın

İki ailenin kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Neyi paylaşamadınız? Daha 17 yaşındaydı
Kiev yakınlarında korkunç gece: 37 kişi öldü, yüzlerce kişi tahliye edildi

İHA'lar başkentin dibinde ölüm kustu: Gece alevlere teslim

Kurtlar Vadisi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler

Vadi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler
İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı

İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı
Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti