Muğla'dan Yayılan Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesindeki ormana sıçradı. 4 uçak, 16 helikopter, 153 arazöz, 6 iş makinesi ve 853 personel ile havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkıp yayılarak Antalya'nın Kaş ilçesinde ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. 4 uçak, 16 helikopter, 153 arazöz, 6 iş makinesi, 853 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı