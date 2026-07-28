Haberler

Kaş’ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı

Kaş’ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi’nde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve 135 personelle müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahaleye başlandı.

Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı orman yangını çıktı. Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve toplam 135 teknik personel ve orman işçisi ile karadan ve havadan müdahaleye başlandı. Yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Petrol çakıldı ama beklenen olmadı! Piyasaları sarsan altın iddiası

Piyasaları sarsan altın iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp

Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp

Kritik zirve için ABD'ye gitti! İşte Netanyahu'nun çantasındaki en önemli dosya

Netanyahu kritik zirve için ABD'de! İşte çantasındaki en önemli dosya
İran'dan Erbil'de gece yarısı füze saldırısı

Gece yarısı füzeler havalandı: Burnumuzun dibindeki kent vuruldu
Galatasaray, Venezia'ya çok farklı kaybetti

G.Saray Venezia'ya çok farklı kaybetti
Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL

Toprak, saman ve keçi kılından yapıp Türkiye'nin her yerine satıyor
Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak

İstanbul'da kapılarını açmaya hazırlanıyor! Dünyanın en büyüğü olacak