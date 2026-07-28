Kaş’ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı
Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi’nde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve 135 personelle müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahaleye başlandı.
Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı orman yangını çıktı. Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve toplam 135 teknik personel ve orman işçisi ile karadan ve havadan müdahaleye başlandı. Yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı