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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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(ANTALYA) - Antalya'nın Kaş ilçesinin Kınık Mahallesi'nde devam eden orman yangını, rüzgârın etkisiyle sarp arazide yayılırken Orman Genel Müdürlüğü, yangının enerjisinin düşürüldüğünü

(ANTALYA) - Antalya'nın Kaş ilçesinin Kınık Mahallesi'nde devam eden orman yangını, rüzgârın etkisiyle sarp arazide yayılırken Orman Genel Müdürlüğü, yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve alevleri tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgârın etkisiyle sarp ve zorlu arazide yayılmaya devam ediyor. Yangın bölgesine karadan ulaşımın güç olması nedeniyle ekipler müdahalelerini ağırlıklı olarak havadan sürdürüyor. Uçak ve helikopterlerin desteğiyle alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Kaş'ta devam eden yangının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA
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