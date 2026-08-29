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Kaş'ta Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

Kaş'ta Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor
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Antalya'nın Kaş ilçesi Patara Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile 80 teknik personel ve yangın işçisi sevk edildi. Ekipler, yangını havadan ve karadan söndürmek için çalışma başlattı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Kaş ilçesi Patara Mahallesi'nde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı, 80 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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