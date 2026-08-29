Haberler

Motocross Pilotları Yangında İkmal Görevinde

Motocross Pilotları Yangında İkmal Görevinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde başlayıp Antalya’nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangınında çalışmalara destek veren Motocross Enduro yarışçıları, sırt çantalarına doldurdukları su ve yiyecekleri, dağlık bölgelerdeki yangın söndürme ekiplerine götürüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayıp Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangınında çalışmalara destek veren Motocross Enduro yarışçıları, sırt çantalarına doldurdukları su ve yiyecekleri, dağlık bölgelerdeki yangın söndürme ekiplerine götürüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında ziraat alanında başlayan ve etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle genişleyerek Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Etkili olan rüzgar sebebiyle alevler sık sık yön değiştirirken, ateş savaşçılarının alevlerle mücadelesinde de 8 saat geride bırakıldı. Ekiplerin yanı sıra birçok vatandaş da seferber olurken, Fethiye'deki Motocross Enduro yarışçı pilotları da bölgeye gelerek çalışmalara destek verdi. Bu kez motorlarını yarış için değil ekiplere ikmal sağlamak için süren yarış pilotları, sırt çantalarına doldurdukları su ve yiyecekleri, dağlık bölgelerdeki yangın söndürme ekiplerine götürüyor.

"Bu çabanın bir hayat kurtardığına inanıyoruz"

Motocross Enduro yarış pilotlarından Selman Kaya, "Acı bir olayla karşı karşıyayız. Biz yarış pilotları ekibi olarak 4 kişi buraya geldik, seferber olduk. Her yangında olduğumuz gibi bugün buraya da geldik. Kendi motorumuz ve sırt çantalarımızla geliyoruz. Buradan suları dolduruyoruz, en tepedeki gidilemeyen, ulaşılamayan insanlara su götürüyoruz. Çünkü oradaki insanlar çok yorgun düşüyor, bitkin düşüyorlar. Gerekirse onları aşağıya getirip, yeni adamlar götürüyoruz yerlerine. Bu çabanın bir hayat kurtardığına inanıyoruz. Hakkımızda da hayırlısı olsun. Gelebilen gelsin. Bizim elimizdeki imkanlar da buydu. Elimizden geleni biz de yaptık" dedi.

Öte yandan bölgedeki söndürme çalışmaları da havdan ve karadan devam ederken, su atışlarını tamamlayan yangın söndürme helikopterleri de Muğla ve Antalya arasında bulunan Dargaz Çayı'na gelerek su ikmallerini yapıyor. Bölgede çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı

Yeni Partili Milletvekilinin sağ kolu gözaltına alındı
Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: 6 yaralı

İstanbul'da otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir' dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi

Uçum'un "AİHM" çağrısına AK Partili Türkeş’ten sert yanıt geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler

Vadi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler
Batman'da annesini öldürüp çöp konteynerine attı, emniyete gidip teslim oldu

Aile faciası! Annesini vahşice katledip çöp konteynerine attı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Büyükelçiyi, Dışişleri'ne çağırdık! Bu saldırının izahı isteniyor
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden beklenmedik mağlubiyet

Kendi sahasında kabusu yaşadı
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli eksik

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem etkisi yaratan gelişme
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim

Seçim vaadini ağzından kaçırdı
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tam 14 bin video

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var