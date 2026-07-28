Haberler

Kaş'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

Kaş'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı Haber Videosunu İzle
Kaş'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve toplam 135 personel görev yaparken, söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan yoğun çalışma başlattı. Bölgeye çok sayıda hava aracı, arazöz ve personel sevk edildi.

YANGIN SABAHA KARŞI ÇIKTI

Yangın, Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı çıktı. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye yönlendirildi.

135 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile toplam 135 teknik personel ve orman işçisi sevk edildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahalesinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Petrol çakıldı ama beklenen olmadı! Piyasaları sarsan altın iddiası

Piyasaları sarsan altın iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü

Silahını çeken damat eşinin anne ve babasını hunharca katletti
Hatay'da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu

Telefonlara cevap vermeyince iş yerine gidildi! Genç adamdan acı haber
Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp

Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp

İran'dan Erbil'de gece yarısı füze saldırısı

Gece yarısı füzeler havalandı: Burnumuzun dibindeki kent vuruldu
Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL

Toprak, saman ve keçi kılından yapıp Türkiye'nin her yerine satıyor
Galatasaray, Venezia'ya çok farklı kaybetti

G.Saray Venezia'ya çok farklı kaybetti
Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak

İstanbul'da kapılarını açmaya hazırlanıyor! Dünyanın en büyüğü olacak