Haberler

Antalya'da 180 hektar ormanın zarar gördüğü yangınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde 6 ve 16 Eylül 2026'da çıkan, toplamda 180 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınlarının kasten çıkarılmış olabileceği şüphesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, yangınların kasten çıkarıldığını tespit ederek şüphelileri gözaltına aldı.

Serik ilçesi Akbaş Mahallesi'nde 06 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen ve yaklaşık 170 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını ile Kaş ilçesi Çayköy Mahallesi'nde 16 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen ve yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının kasten çıkarılmış olabileceği şüphesi üzerine yapılan çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Serik ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın talimatlarıyla yürütülen çalışmalarda; Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde 6 Eylül ve 16 Eylül 2026 tarihlerinde meydana gelen orman yangınlarının kasten çıkarılmış olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlatıldı. Jandarma Dedektifleri tarafından yapılan çalışmalarda toplamda 180 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınlarının kasten çıkarıldığı tespit edilerek olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mourinho yine yaptı yapacağını! Maç sonunda basın toplantısına çıkmadı

Mourinho yine yaptı yapacağını! Ortalığı birbirine katan hareket
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti

Ünlü oyuncu özel görüntülerini abonelere açtı! Site çöktü
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi

İçişleri Bakanı Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın son hali

Sihirli Annem'in Tuğçe'si büyüdü! Son hali şaşırttı
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler

Tehlikeli yolculuk kamerada! Üstelik ikisi de çocuk
Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu! Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi

Kızı okuldan döndüğünde acı manzarayla karşılaştı
Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

Aşkını temmuzda duyurmuştu! Sevgilisi öpmelere doyamadı
Serbest bırakılan Berna Laçin dostlarıyla poz verdi: İyiyim

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Berna Laçin'den ilk poz