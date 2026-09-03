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Kaş İlçe Emniyet Müdürü Kanlı göreve başladı

Kaş İlçe Emniyet Müdürü Kanlı göreve başladı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine emniyet amiri Halil Kanlı atandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine emniyet amiri Halil Kanlı atandı.

Önceki Kaş İlçe Emniyet Müdürü Suat Kutbay'ın Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atanmasının ardından yerine getirilen Kanlı görevine başladı.

İlçede yaklaşık 5 yıldır emniyet amiri olarak görev yapan Kanlı, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması için çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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