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Kaş'ta kayıp yaşlı adam sağ bulundu

Kaş'ta kayıp yaşlı adam sağ bulundu
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Antalya’nın Kaş ilçesinde yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu yaşlı adam, jandarma ekiplerince sağlıklı şekilde bulundu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu yaşlı adam, jandarma ekiplerince sağlıklı şekilde bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi'nde meydana geldi. E.K. isimli yaşlı adamdan haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Asayiş Şubesi ekiplerinin bölgede havadan ve karadan yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda E.K., Akdağ Dağı'nın eteklerinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adam, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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