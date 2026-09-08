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Antalya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Antalya’nın Kaş ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

B.O. idaresindeki 07 ARF 619 plakalı ambulans, Demre ilçesinden Kaş yönüne seyir halindeyken D400 kara yolu Ağullu-Çukurbağ Kavşağı'nda M.F.Ö. yönetimindeki 06 BUC 835 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ambulanstaki paramedik H.E. ve hasta B.Ç. ile otomobil sürücüsü M.F.Ö. ve yolcu S.N.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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