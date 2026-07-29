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Antalya’daki orman yangınına müdahale ikinci günde de sürüyor

Antalya’daki orman yangınına müdahale ikinci günde de sürüyor
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2 GÜNDE 7 İLÇEDE 12 YANGIN Antalya'da 2 günde Kaş, Demre, Gazipaşa, Kumluca, Korkuteli, Alanya, Manavgat ilçelerinde 12 farklı noktada orman ve arazi yangınları çıktı.

2 GÜNDE 7 İLÇEDE 12 YANGIN

Antalya'da 2 günde Kaş, Demre, Gazipaşa, Kumluca, Korkuteli, Alanya, Manavgat ilçelerinde 12 farklı noktada orman ve arazi yangınları çıktı. Sıcak ve kuru havanın yanı sıra rüzgar, alevlerin yayılmasında etkili oldu. Kaş'a bağlı Kalkan Üzümlü ve Gazipaşa'ya bağlı Karalar mahallelerindeki yangınların söndürülmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Demre'ye bağlı Hoyran, Gazipaşa'ya bağlı Doğanca ve Karalar, Kumluca'ya bağlı Ortaköy ve Erentepe, Korkuteli'ne bağlı Ardıçdağı, Alanya'ya bağlı Karapınar ve Yeşilöz, Manavgat'a bağlı Gençler ile Gazipaşa'ya bağlı Beyobası mahallelerindeki yangınlar ise ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu söndürüldü.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Gazipaşa'ya bağlı Karalar Mahallesi'nde orman ve zirai alanda çıkan yangına da Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, İHH Gazipaşa Arama Kurtarma Ekibi ve jandarma ekipleri müdahale etti. Alevlerin söndürülmesi için yangın söndürme helikopterinin yanı sıra arazözler, tankerler ve ilk müdahale araçları kullanıldı. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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