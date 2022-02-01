Isparta Haber, Isparta Son Dakika Haberleri - Haberler

Isparta Haberleri
Isparta haber, Isparta son dakika haberleri ve gelişmeleri.
41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Son dakika: 'Sahte para' operasyonunda muska, uyuşturucu ve objeler ele geçirildiEdinilen son dakika gelişmesine göre ISPARTA'da, piyasaya sahte banknot sürenlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda; muska, çeşitli objeler, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ile sahte banknotlar ele geçirildi.
Isparta'da piyasaya 25 bin lira sahte para süren kişiler yakalandıIsparta'da piyasaya 25 bin lira sahte para süren kişiler yakalandı Isparta'da piyasaya 25 bin lira sahte para sürmek isteyen şahıs tutuklandı.
Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısıMETEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü, Batı Akdeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Göller Yöresi'nde son 50 yılda 10 bin kilometrekare sulak alan yok olduTÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, 1960'lı yıllarda 15-17 bin kilometrekare irili ufaklı sulak alana sahip Göller Yöresi'nde, bugünkü miktarın yaz aylarında 5 bin kilometrekarenin altına düştüğünü söyleyerek, "Son 50 yılda tarımda aşırı su kullanımı,...
Yangında çöken evin enkazında can veren 2 kardeş toprağa verildiISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde yangında çöken ahşap evin enkazı altında kalıp, hayatını kaybeden Mustafa (19) ve Hasan Hüseyin Kaleli (21) kardeşler, yan yana toprağa verildi.
Emre Aydın "Bizde Olay Bu"Emre Aydın önceki akşam eşi Eda Köksal ile Akmerkez'deydi. Alışverişe çıkan çift, ayaküstü soruları yanıtladı. İşte detaylar…
ÇOCUKLAR POLİSLE KAR TOPU OYNADIIsparta'nın Eğirdir ilçesinde çocukların kar eğlencesine polisler de kar topu oynayarak eşlik etti.
Meteoroloji 1 Şubat raporunu yayımladı! 47 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Şubat Salı günü tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı. 45 kente sarı, 2 kente turuncu kodlu uyarıda bulunulan raporda bugün beklenen yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Muğla ve Gökçeada çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da bugün öğleden sonra yağmur etkili olacak.
Isparta
Bulutlu
|İmsak
06:32
|Öğle
13:16
|İkindi
16:03
|Akşam
18:28
|Yatsı
19:45
|Vali
|Ömer Seymenoğlu
|Bld. Başkanı
|Şükrü Başdeğirmen - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://isparta.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://isparta.bel.tr/
|Bölgesi
|Akdeniz Bölgesi
|İlçe Sayısı
|12
|Yüzölçümü
|8.933 km2
|Rakım
|1035m
|Posta Kodu
|32000
|Alan Kodu
|0246
|Plaka Kodu
|32
|Koordinatı
|37,7626,30,5537
Isparta'da doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenen iki kardeş öldüIsparta'nın Yalvaç ilçesinde evdeki doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenen iki kardeş hayatını kaybetti.
Aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçtiAniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti Isparta'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilediISPARTA – Isparta'da bu sabah saatlerine doğru başlayan yoğun kar yağışı tüm bölgede etkili olurken kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı.
İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 15-21 Ocak İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 15-21 Ocak 2022 haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?
TARSİM: "Üreticilere 92 milyon TL hasar ödemesi yapılacak"TARSİM, etkili olan kar yağışları nedeniyle üreticilere toplam 92 milyon TL hasar ödemesi yapılacağını duyurdu.
DONMUŞ GÖL ÜZERİNDE KARDAN ADAM YAPIP, KAR TOPU OYNADILARIsparta'da Eğirdir Gölü'nün donan kısmında yürüyüş yapanlar kar topu oynayıp, hazırladıkları kardan adamla fotoğraf çektirdi.
8 yıl 36 ay hapis cezası bulunan firari, JASAT'tan kaçamadıHakkında 8 yıl 36 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Esnaf kardan gelin yaptı, vatandaş fotoğraf için sıraya girdiEsnaf kardan gelin yaptı, vatandaş fotoğraf için sıraya girdi Kuaförün yaptığı kardan geline kuşak bile bağladılar Isparta'da uzun yıllar sonra etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kardan adam yaparken bir esnaf da kardan gelinlik yaptı.
Doğal gaz sobasından yangın çıktı, hayatının baharındaki 2 kardeş yaşamını yitirdiIsparta'nın Yalvaç ilçesinde evdeki doğal gaz sobasından çıkan yangında 19 ve 21 yaşlarındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlerin, doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenerek öldükleri tespit edildi.
Isparta'da 2 kardeş ölüme uykuda yakalandıIsparta'da 2 kardeş ölüme uykuda yakalandı Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 2 kardeş, yangında çöken evlerinin enkazı altında kalarak, yaşamını yitirdi.
Son dakika: Trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar, o anlar kameradaSon dakika haber... DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle hemzemin geçitten geçerken, raylarda kalan minibüse yolcu treni çarptı.
Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttıSağlık Bakanlığının 15-21 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1245,73, İzmir'de 729,81, Ankara'da 725,62 oldu.
Isparta'da kar sebebiyle motosiklet kullanımı yasaklandıIsparta Valisi Ömer Seymenoğlu kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.
EVDE SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI SILA'NIN BABASI: EN BÜYÜK KORKUMUZ ELEKTRİK KESİNTİSİAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Mustafa (46) ve Elif Toptaş (45) çiftinin kızları Sıla'ya (15), 1 yaşında başlayan yürüme güçlüğü sonrası 5 yaşında beyin tümörü teşhisi konuldu.
Isparta'da aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçtiIsparta'da bu sabah saatlerine doğru başlayan yoğun kar yağışı tüm bölgede etkili olurken kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı.
Son dakika haberleri | Trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün kazadan son anda kurtulması kameradaSon dakika haberine göre Denizli'de yolcu treninin çarptığı minibüsün sürücüsünün araçtan atlayarak kazadan son anda kurtulmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Davraz Kayak Merkezi'ne bu sezon 500 bin ziyaretçi bekleniyorYapılan yatırımlarla kış ve doğa turizminin Batı Akdeniz'deki merkezi haline gelen Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde sezon boyunca 500 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.
Son dakika haberleri: 2 kardeş, yangında çöken evlerinin enkazında can verdiSon dakika habere göre ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde Mustafa (19) ve Hasan Hüseyin (21) Kaleli kardeşler, yangında çöken ahşap evlerinin enkazı altında kalarak, yaşamını yitirdi.
Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansıIsparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı Isparta kent merkezinde akşam saatlerinde kuşların havada sürü halinde yaptığı senkronize uçuş görenleri hayran bıraktı.
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyorAfyonkarahisar'da ekipler, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.
Isparta 32 Spor: 1-2STAT: Tarsus İlçe StadyumuHAKEMLER: Barkın Kara, Mehmet Kağan Bingül, Tuncay ErcanTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Uğur, Uygar (Dk. 79 Tufan), Niyazi (Dk. 90+3 Erman), Artun, Hakan, Gökhan (Dk. 61 Cengiz), Azad (Dk. 79 Abdussamed), Eren (Dk.
2022 Yılının İlk Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı2022 yılının ilk Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 Isparta 32 Spor: 2TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Isparta 32 Spor'a 2-1 mağlup oldu.
Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 4 bin 236 arttıTürkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.
Erzurum'da 2021'de 252 şirket kurulduTOBB 2021 yılı birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı.
Erzurum 1 yılda 303 marka çıkardıErzurum'dan Aralık ayında 24, 2021 yılı bütününde ise 303 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı.
Buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde tavla keyfi yaptılarBuz tutan Eğirdir Gölü üzerinde tavla keyfi yaptılar Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Isparta'nın Eğirdir ilçesinde buz tutan göl üzerinde tavla oynayıp çay içtiler.
Son dakika: Emekli askerin antika koleksiyonu görenleri geçmişe götürüyorGelen son dakika haberine göre Emekli askerin antika koleksiyonu görenleri geçmişe götürüyor Elazığ'da emekli asker Yahya Can'ın 20 yıl içerisinde oluşturduğu antika koleksiyonu görenleri geçmişe götürüyor.
Futbol: Haftanın programıFutbolda Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, TFF 2. Lig'e 23. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Fark ettiği küçük kitleyi ciddiye almadı... Vücudundan 5 kilogram kitle çıktıFark ettiği küçük kitleyi ciddiye almadı.
Eğirdir Gölü'nde sıfırın altında 17 derecede buzları kırıp dalış yaptılarIsparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi, Eğirdir Gölü'nde şehrin içme suyunu temin eden terfi merkezindeki emiş pompalarının önündeki buz kütlelerini temizlemek için eksi 17 derecedeki suya dalış yaptı.
3 yaşındaki Ecrin, 3 aylık yaşam savaşını kaybettiIsparta'da doğuştan kas hastalığına yakalanan 3 yaşındaki Ecrin Altunok, 3 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
Son dakika haberleri: İtfaiyeciler Eğirdir Gölü'ne dalarak içme suyu pompalarındaki buz kütlelerini temizlediSon dakika haber... Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri, içme suyu pompaların donması nedeniyle sıfırın altında 17 derecedeki Eğirdir Gölü'ne dalış yaparak buz kütlelerini temizledi.
EKSİ 17 DERECEDEKİ GÖLE DALIP, DALGIÇ POMPALARINI TEMİZLEDİLERISPARTA Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, kente içme suyu sağlayan Eğirdir Gölü buz tutunca dalgıç pompaları temizlemek için eksi 17 derecedeki suya dalış yaptı.
Son dakika haber! Eğirdir Gölü'nde eksi 17 derecede buzları kırıp dalış yaptılarSon dakika haberi: Eğirdir Gölü'nde eksi 17 derecede buzları kırıp dalış yaptılarISPARTA Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi, Eğirdir Gölü'nde yaşanan buzlanmadan dolayı şehrin içme suyunu temin eden terfi merkezindeki emiş pompalarının önündeki buz kütlelerini temizlemek için eksi...
Başdeğirmen: "Mesai arkadaşlarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur"Isparta Belediyesinde çalışan 230 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Cemal Kurt arasında imzalandı.
Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaretIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, evlerine misafir olduğu mekatronik bölümünün 3 öğrencisi için menemen pişirdi.
3 yaşındaki Ecrin, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti3 yaşındaki Ecrin, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti Isparta'da doğuştan kas hastalığına yakalanan 3 yaşındaki Ecrin Altunok, 3 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
Son dakika! Türkiye'nin 4. büyük gölü Eğirdir buz tuttuEdinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nün büyük kısmı buz tuttu.
Türk akademisyen, kansorejen radon gazının seviyesini ölçen cihaz geliştirdiKonya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Öğr. Gör. Dr. Serkan Ceylan, CR-39 katı hal nükleer iz dedektörü ile pasif yöntemle ortamın radon gazı seviyesini ölçebilen yeni bir cihaz geliştirdi.
BAKA, bu yıl için 2 milyon liralık destek çağrısında bulunduAntalya, Burdur ve Isparta'nın kalkınmasına yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), bu yıl teknik destek programından faydalanmak isteyen yatırımcılar için 2 milyon liralık bütçe ayırdı.
Isparta'da 24 uyuşturucu operasyonunda 39 gözaltıIsparta'da uyuşturucuya yönelik yapılan toplam 24 operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 39 kişi yakalandı.
Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltıIsparta'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Cinayetin altından 5 yıl önceki husumet çıktıBalıkesir'de Şakir Kesici, konuşmak için evine çağırdığı 25 yaşındaki arkadaşı Emin Çizgici'yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçarken yakalanan Kesici'nin 5 yıl önceki kavganın intikamını aldığı öne sürüldü.
Konya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyorKonya'da kara yollarında etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyorKonya'da yoğun kar yağışı ve tipi şehirler arası ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Efkan Ala kimdir? Efkan Ala nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Efkan Ala hayatı ve biyografisi!Efkan Ala kimdir sorusu siyaset gündemine yaptığı açıklamalarla damga vuran Efkan Ala hakkında en çok merak edilen sorulardan birisi oldu. Peki, Efkan Ala kimdir? Efkan Ala nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Efkan Ala hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde...
Yörük ve Türkmen Birliği'nden Kazakistan'a geçmiş olsun ziyaretiTürk Dünyası Yörük Türkmen Birliği yönetimi Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'i Ankara'da Büyükelçilik makamında ziyaret ederek, son durum hakkında bilgi alıp "Kardeş ülke Kazakistan'ın her daim yanındayız" diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Minibüslü çaycı yola çıkanların içini ücretsiz sıcak çayla ısıtıyorKonya'nın Beyşehir ilçesinde çay ocağına çevirdiği minibüsüyle seyyar olarak çaycılık yapan bir esnaf, soğuk ve yağışlı havalarda yola çıkan sürücü ve araç içerisindeki yolcuların içini ücretsiz olarak servis ettiği sıcak çay ikramlarıyla ısıtıyor.
Isparta'da HAYDİ ekipleri sokak hayvanlarını beslediIsparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma HAYDİ timi soğuk havalarda aç kalan sokak hayvanlarını besledi.
Konyalı esnaf yolda kalanların içini ücretsiz çayla ısıtıyorKonya'nın Beyşehir ilçesindeki esnaf, soğuk ve yağışlı havada yolda kalan sürücülerin içini ikram ettiği sıcak çayla ısıtıyor.
KEMANCIYI 5 YIL ÖNCE DÖVÜLDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞBALIKESİR'de, kemancı Emin Çizkici'yi (25) bıçaklayarak öldüren Şakir Kesici (25), Denizli'de yakalandı.
Temizlik görevlileri ile köpeğin oyunu yürekleri ısıttıIsparta Belediyesine bağlı temizlik görevlileri kent merkezinde kar temizliği yaparken sokak köpeği işçilere eşlik etti.
KONYA'DA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYORKONYA'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Burdur'da Çobanpınar köyü ulaşıma kapatıldıBurdur'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar Köyü yolu araç girişine kapatıldı.
Kahramanmaraş'ta 112'ye bir haftada 10 bin çağrı- Kahramanmaraş'ta 112'ye bir haftada 10 bin çağrı 112 Acil Çağrı merkezi, kar yağışının yoğun yaşandığı 17-23 Ocak arası 10 bin çağrıya cevap verdi Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi, kar yağışının yoğun yaşandığı 17-23 Ocak arası 10 bin çağrıya cevap verdi.
Son dakika haberleri... Apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti (2)Son dakika gündem haberine göre NOT: Kaynağından alınan bilgiye göre ölen kişinin soyadı 'Çizgici' (Emin Cizgici) olarak düzeltildi.
APARTMAN ÖNÜNDE UĞRADIĞI BIÇAKLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİBALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde Emin Çizkici (25), aralarında husumet bulunan oturduğu apartman önünde Şakir Kesici'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Göller yöresindeki su kuşları tek tek sayılıyorGöller yöresindeki su kuşları tek tek sayılıyorBURDUR DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri kış ortası su kuşu sayımlarına başladı.
HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı- HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı ISPARTA(İHA)Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, sokak hayvanlarına kanat germeye devam ediyor.
Isparta'da dolandırıcılık iddiasıyla 3 zanlı yakalandıIsparta'da kendilerini kombi ustası olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Son dakika haberi... Balıkesir'de eski ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandıSon dakika haber... Balıkesir'de eski ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Denizli'de yakalandı.
Yaban hayatı zenginliği fotokapandaAntalya'da dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla, yaban hayatı çeşitliliği görüntülendi.
İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 8-14 Ocak İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 8-14 Ocak 2022 haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?
Hangi yollar kapalıdır? 24 Ocak Pazartesi bugün kapalı yollar nereler? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılır?Ülkemizin pek çok kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı otoyollar kapatıldı. Pek çok ilimizde zincirleme kazalar meydana geldi. Vatandaşlar, hangi yollar kapalı onu merak etti. Peki, Hangi yollar kapalıdır? 24 Ocak Pazartesi bugün kapalı yollar nereler? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılır? Kapalı yollar ne zaman açılacak? İşte bilgiler...
KGM: "Kayseri-Malatya yolu ulaşıma açılmıştırKarayolları Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde bulunan karayollarının son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak Kayseri-Malatya yolunun ulaşıma açıldığını duyurdu.
Kombi dolandırıcıları yakayı ele verdiKombi dolandırıcıları yakayı ele verdiISPARTA Isparta'da bir kişi kombi bakımı yaptırmak isterken internet ortamından kombi bakımı için bulduğu kişiler tarafından dolandırıldı.
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandıIsparta'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyorAdalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle tutuklu ve hükümlülerin hem okul hem de mesleki eğitim alabildikleri Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerinin (MEM), önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılması planlanıyor.
Yörük Türkmenleri, "Yörük Türkmen Çalıştayı"nda buluştuBilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Havvali Özdemir Şahin, 1. Ankara Yörük Türkmen Çalıştayı'na katıldı.
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaIsparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarlarla Mücadele ekipleri tarafından bir yolcu otobüsüne yapılan operasyonla çok sayıda uyuşturucu madde yakalanırken bir kişi gözaltına alındı.
ÇIĞ DÜŞMESİYLE KAPANAN KONYA- ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDIKONYA'da çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan kenti Antalya'ya bağlayan kara yolu yeniden açıldı.
Dondurucu soğuklar sebebiyle Antalya haline gelen ürün yüzde 50 azaldıDondurucu soğuklar sebebiyle Antalya haline gelen ürün yüzde 50 azaldıANTALYA Yurt genelinde etkili olan soğuk ve dondurucu hava örtü altı üretimin üssü Antalya'da sebze meyve toptancı halini de vurdu.
İstanbul'da koronavirüs vakaları 100 binde 1500'ü aştıSağlık Bakanlığının 8-14 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir'de 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.
ALANYA ESKİ LİMAN RIHTIMLARI S.O.S VERİYORANTALYA Denizleşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, Akdeniz'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası dalgalanma ve deniz suyu sıcaklığı nedeniyle Alanya eski rıhtımında göçmeler yaşandığını açıkladı.
KGM, güncel yol durumunu paylaştıKARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM), birçok kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldığını açıkladı.
24 Ocak yollar kapalı mı? D100 karayolu açık mı? Bolu dağ tüneli kapalı mı?Hangi yollar kapatıldı? Kar nedeniyle kapatılan otoyollar hangileri? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kar yağışının yoğunlaştığı ve görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Hangi yollar kapalı? Yollar kapalı mı? D100 karayolu açık mı?
Trakya'da kızıl geyik fotokapanla görüntülendiKırklareli'nin Vize ilçesinde bugüne kadar varlığı bilimsel olarak kanıtlanamayan kızıl geyiğin fotokapanla görüntülenmesi, bilim dünyasını heyecanlandırdı.
Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan İstanbul-Ankara kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldıSon dakika! Kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.
Isparta'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldıIsparta'da halk otobüsü fiyatlarında düzenlemeye gidildi.
Son dakika... Sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar kameradaSon dakika gelişmesine göre Sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar kamerada -Canını hiçe sayan komşu tek başına kümese girdi Isparta'nın Sav kasabasında 2 tane sokak köpeği bir vatandaşa ait kümese girerek tavukları telef etti.
Son Dakika: Kar yağışı yine etkisini artırdı, İstanbul-Ankara kara yolu ulaşımı durduSon dakika: İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede-Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanana kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan vatandaşlara "İkinci bir duyuruya kadar yola çıkmayın" uyarısı geldi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'kapalı yol' açıklaması (2)Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'kapalı yol' açıklaması (2)KAPALI YOLLARIN GÜNCEL LİSTESİ PAYLAŞILDIKarayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle saat 19.00'dan itibariyle ulaşıma kapatılan yolların listesini yayımladı.
Isparta'da şüpheli ölümIsparta'da kendisinden üç gündür haber alınamayan bir kişi, evinde ölü bulundu.
Trafiğe kapalı yollar! 24 Ocak TEM kapandı mı?Türkiye'nin pek çok kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı otoyollar kapatıldı. Pek çok şehirde zincirleme kazalar meydana geldi. İstanbul dahil birçok ile ulaşımın ise kapandığı belirtildi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; D100 Bolu Dağı Geçişi yoğun kar yağışı olması nedeniyle her iki yönde tüm taşıtların trafiğine kapatıldı. İşte son dakika gelişmeleri... D100 hangi yol? Hangi yollar kapatıldı? Kar nedeniyle kapatılan otoyollar hangileri?
KONYA'YI ÇEVRE İLLERE BAĞLAYAN TÜM YOLLAR KAPALI; YOLCULAR TERMİNALDE BEKLİYORKonya'yı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yolları, anlık hava şartları ve ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrollü olarak açıldı.
Konya'da Antalya kara yolu dışında tüm yollar trafiğe açıldıKonya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan yollardaki çalışmalar sonucu Antalya kara yolu dışında şehirlerarası tüm yollar trafiğe açıldı. Dün akşamdan beri bazı yolcular terminalde saatlerce beklemek zorunda kalmıştı.
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor (2)KARA YOLLARI KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI Konya'yı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yolları, anlık hava şartları ve ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrollü olarak açıldı.
Konya'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi- Konya'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi Konya'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından, kenti çevre illere bağlayan karayollarında ulaşım kapandı.
Yoğun karda otobüsler çıkamadı yolcular geceyi otogarda geçirdiKonya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle otobüsler yola çıkamadı, yolcular geceyi otogarda geçirdi.
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı! Otobüslerin terminalden çıkışına izin verilmiyorKonya'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken kenti, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yollarının tamamı ulaşıma kapatıldı. Yolcu otobüslerinin terminalde çıkışına izin verilmedi. Terminalde beklemek zorunda kalan yolculardan bazıları, bulunduğu yere uzanıp, uyumak zorunda kaldı.