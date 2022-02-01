Isparta Haber, Isparta Son Dakika Haberleri - Haberler
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Isparta Haberleri

Isparta haber, Isparta son dakika haberleri ve gelişmeleri.

41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Isparta - 8 Dakika Önce
Son dakika: 'Sahte para' operasyonunda muska, uyuşturucu ve objeler ele geçirildi

Son dakika: 'Sahte para' operasyonunda muska, uyuşturucu ve objeler ele geçirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ISPARTA'da, piyasaya sahte banknot sürenlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda; muska, çeşitli objeler, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ile sahte banknotlar ele geçirildi.
Isparta - 32 Dakika Önce
Isparta'da piyasaya 25 bin lira sahte para süren kişiler yakalandı

Isparta'da piyasaya 25 bin lira sahte para süren kişiler yakalandı

Isparta'da piyasaya 25 bin lira sahte para süren kişiler yakalandı Isparta'da piyasaya 25 bin lira sahte para sürmek isteyen şahıs tutuklandı.
Isparta - 2 Saat Önce
Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü, Batı Akdeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Isparta - 4 Saat Önce
Göller Yöresi'nde son 50 yılda 10 bin kilometrekare sulak alan yok oldu

Göller Yöresi'nde son 50 yılda 10 bin kilometrekare sulak alan yok oldu

TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, 1960'lı yıllarda 15-17 bin kilometrekare irili ufaklı sulak alana sahip Göller Yöresi'nde, bugünkü miktarın yaz aylarında 5 bin kilometrekarenin altına düştüğünü söyleyerek, "Son 50 yılda tarımda aşırı su kullanımı,...
Isparta - 5 Saat Önce
Yangında çöken evin enkazında can veren 2 kardeş toprağa verildi

Yangında çöken evin enkazında can veren 2 kardeş toprağa verildi

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde yangında çöken ahşap evin enkazı altında kalıp, hayatını kaybeden Mustafa (19) ve Hasan Hüseyin Kaleli (21) kardeşler, yan yana toprağa verildi.
Isparta - 5 Saat Önce
Emre Aydın 'Bizde Olay Bu'

Emre Aydın "Bizde Olay Bu"

Emre Aydın önceki akşam eşi Eda Köksal ile Akmerkez'deydi. Alışverişe çıkan çift, ayaküstü soruları yanıtladı. İşte detaylar…
Isparta - 6 Saat Önce
ÇOCUKLAR POLİSLE KAR TOPU OYNADI

ÇOCUKLAR POLİSLE KAR TOPU OYNADI

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çocukların kar eğlencesine polisler de kar topu oynayarak eşlik etti.
Isparta - 6 Saat Önce
Meteoroloji 1 Şubat raporunu yayımladı! 47 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı

Meteoroloji 1 Şubat raporunu yayımladı! 47 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Şubat Salı günü tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı. 45 kente sarı, 2 kente turuncu kodlu uyarıda bulunulan raporda bugün beklenen yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Muğla ve Gökçeada çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da bugün öğleden sonra yağmur etkili olacak.
Isparta - 8 Saat Önce

Isparta

Nüfus441.412 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 7

Bulutlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
06:32 		Öğle
13:16 		İkindi
16:03 		Akşam
18:28 		Yatsı
19:45
ValiÖmer Seymenoğlu
Bld. BaşkanıŞükrü Başdeğirmen - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://isparta.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://isparta.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiAkdeniz Bölgesi
İlçe Sayısı12
Yüzölçümü8.933 km2
Rakım1035m
Posta Kodu32000
Alan Kodu0246
Plaka Kodu32
Koordinatı37,7626,30,5537
Isparta Gündemindeki Kişiler
Isparta Haber Dağılımı
Isparta'da doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenen iki kardeş öldü

Isparta'da doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenen iki kardeş öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evdeki doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenen iki kardeş hayatını kaybetti.
Isparta - Dün 22:05
Aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti

Aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti

Aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti Isparta'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilediISPARTA – Isparta'da bu sabah saatlerine doğru başlayan yoğun kar yağışı tüm bölgede etkili olurken kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı.
Isparta - Dün 20:13
İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 15-21 Ocak İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 15-21 Ocak İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 15-21 Ocak 2022 haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?
Isparta - Dün 17:57
TARSİM: 'Üreticilere 92 milyon TL hasar ödemesi yapılacak'

TARSİM: "Üreticilere 92 milyon TL hasar ödemesi yapılacak"

TARSİM, etkili olan kar yağışları nedeniyle üreticilere toplam 92 milyon TL hasar ödemesi yapılacağını duyurdu.
Isparta - Dün 17:31
DONMUŞ GÖL ÜZERİNDE KARDAN ADAM YAPIP, KAR TOPU OYNADILAR

DONMUŞ GÖL ÜZERİNDE KARDAN ADAM YAPIP, KAR TOPU OYNADILAR

Isparta'da Eğirdir Gölü'nün donan kısmında yürüyüş yapanlar kar topu oynayıp, hazırladıkları kardan adamla fotoğraf çektirdi.
Isparta - Dün 17:10

APARTMAN ÖNÜNDE UĞRADIĞI BIÇAKLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
8 yıl 36 ay hapis cezası bulunan firari, JASAT'tan kaçamadı

8 yıl 36 ay hapis cezası bulunan firari, JASAT'tan kaçamadı

Hakkında 8 yıl 36 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Isparta - Dün 16:17
Esnaf kardan gelin yaptı, vatandaş fotoğraf için sıraya girdi

Esnaf kardan gelin yaptı, vatandaş fotoğraf için sıraya girdi

Esnaf kardan gelin yaptı, vatandaş fotoğraf için sıraya girdi Kuaförün yaptığı kardan geline kuşak bile bağladılar Isparta'da uzun yıllar sonra etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kardan adam yaparken bir esnaf da kardan gelinlik yaptı.
Isparta - Dün 14:25
Doğal gaz sobasından yangın çıktı, hayatının baharındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi

Doğal gaz sobasından yangın çıktı, hayatının baharındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evdeki doğal gaz sobasından çıkan yangında 19 ve 21 yaşlarındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlerin, doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenerek öldükleri tespit edildi.
Isparta - Dün 13:31
Isparta'da 2 kardeş ölüme uykuda yakalandı

Isparta'da 2 kardeş ölüme uykuda yakalandı

Isparta'da 2 kardeş ölüme uykuda yakalandı Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 2 kardeş, yangında çöken evlerinin enkazı altında kalarak, yaşamını yitirdi.
Isparta - Dün 13:26
Son dakika: Trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar, o anlar kamerada

Son dakika: Trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar, o anlar kamerada

Son dakika haber... DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle hemzemin geçitten geçerken, raylarda kalan minibüse yolcu treni çarptı.
Isparta - Dün 12:47
Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttı

Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttı

Sağlık Bakanlığının 15-21 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1245,73, İzmir'de 729,81, Ankara'da 725,62 oldu.
Isparta - Dün 12:37
Isparta'da kar sebebiyle motosiklet kullanımı yasaklandı

Isparta'da kar sebebiyle motosiklet kullanımı yasaklandı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.
Isparta - Dün 12:29
EVDE SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI SILA'NIN BABASI: EN BÜYÜK KORKUMUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

EVDE SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI SILA'NIN BABASI: EN BÜYÜK KORKUMUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Mustafa (46) ve Elif Toptaş (45) çiftinin kızları Sıla'ya (15), 1 yaşında başlayan yürüme güçlüğü sonrası 5 yaşında beyin tümörü teşhisi konuldu.
Isparta - Dün 12:22
Isparta'da aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti

Isparta'da aniden bastıran kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti

Isparta'da bu sabah saatlerine doğru başlayan yoğun kar yağışı tüm bölgede etkili olurken kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı.
Isparta - Dün 12:18
Son dakika haberleri | Trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün kazadan son anda kurtulması kamerada

Son dakika haberleri | Trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün kazadan son anda kurtulması kamerada

Son dakika haberine göre Denizli'de yolcu treninin çarptığı minibüsün sürücüsünün araçtan atlayarak kazadan son anda kurtulmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Isparta - Dün 12:13
Davraz Kayak Merkezi'ne bu sezon 500 bin ziyaretçi bekleniyor

Davraz Kayak Merkezi'ne bu sezon 500 bin ziyaretçi bekleniyor

Yapılan yatırımlarla kış ve doğa turizminin Batı Akdeniz'deki merkezi haline gelen Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde sezon boyunca 500 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.
Isparta - Dün 11:09
Son dakika haberleri: 2 kardeş, yangında çöken evlerinin enkazında can verdi

Son dakika haberleri: 2 kardeş, yangında çöken evlerinin enkazında can verdi

Son dakika habere göre ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde Mustafa (19) ve Hasan Hüseyin (21) Kaleli kardeşler, yangında çöken ahşap evlerinin enkazı altında kalarak, yaşamını yitirdi.
Isparta - Dün 10:57
Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı

Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı

Isparta'da sığırcık kuşlarının nefes kesen dansı Isparta kent merkezinde akşam saatlerinde kuşların havada sürü halinde yaptığı senkronize uçuş görenleri hayran bıraktı.
Isparta - Dün 09:38
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor

Afyonkarahisar'da ekipler, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.
Isparta - Dün 09:33
Isparta 32 Spor: 1-2

Isparta 32 Spor: 1-2

STAT: Tarsus İlçe StadyumuHAKEMLER: Barkın Kara, Mehmet Kağan Bingül, Tuncay ErcanTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Uğur, Uygar (Dk. 79 Tufan), Niyazi (Dk. 90+3 Erman), Artun, Hakan, Gökhan (Dk. 61 Cengiz), Azad (Dk. 79 Abdussamed), Eren (Dk.
Isparta - 30.01.2022
Futbol: TFF 2. Lig

Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 23. hafta karşılaşmaları oynandı.
Isparta - 30.01.2022
2022 Yılının İlk Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

2022 Yılının İlk Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

2022 yılının ilk Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Isparta - 30.01.2022
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 Isparta 32 Spor: 2

TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 Isparta 32 Spor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Isparta 32 Spor'a 2-1 mağlup oldu.
Isparta - 30.01.2022
Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 4 bin 236 arttı

Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 4 bin 236 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.
Isparta - 30.01.2022
Erzurum'da 2021'de 252 şirket kuruldu

Erzurum'da 2021'de 252 şirket kuruldu

TOBB 2021 yılı birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı.
Isparta - 30.01.2022
Erzurum 1 yılda 303 marka çıkardı

Erzurum 1 yılda 303 marka çıkardı

Erzurum'dan Aralık ayında 24, 2021 yılı bütününde ise 303 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı.
Isparta - 30.01.2022
Buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde tavla keyfi yaptılar

Buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde tavla keyfi yaptılar

Buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde tavla keyfi yaptılar Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Isparta'nın Eğirdir ilçesinde buz tutan göl üzerinde tavla oynayıp çay içtiler.
Isparta - 29.01.2022
Son dakika: Emekli askerin antika koleksiyonu görenleri geçmişe götürüyor

Son dakika: Emekli askerin antika koleksiyonu görenleri geçmişe götürüyor

Gelen son dakika haberine göre Emekli askerin antika koleksiyonu görenleri geçmişe götürüyor Elazığ'da emekli asker Yahya Can'ın 20 yıl içerisinde oluşturduğu antika koleksiyonu görenleri geçmişe götürüyor.
Isparta - 29.01.2022
Futbol: Haftanın programı

Futbol: Haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, TFF 2. Lig'e 23. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Isparta - 28.01.2022
Fark ettiği küçük kitleyi ciddiye almadı... Vücudundan 5 kilogram kitle çıktı

Fark ettiği küçük kitleyi ciddiye almadı... Vücudundan 5 kilogram kitle çıktı

Fark ettiği küçük kitleyi ciddiye almadı.
Isparta - 28.01.2022
Eğirdir Gölü'nde sıfırın altında 17 derecede buzları kırıp dalış yaptılar

Eğirdir Gölü'nde sıfırın altında 17 derecede buzları kırıp dalış yaptılar

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi, Eğirdir Gölü'nde şehrin içme suyunu temin eden terfi merkezindeki emiş pompalarının önündeki buz kütlelerini temizlemek için eksi 17 derecedeki suya dalış yaptı.
Isparta - 28.01.2022
3 yaşındaki Ecrin, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti

3 yaşındaki Ecrin, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti

Isparta'da doğuştan kas hastalığına yakalanan 3 yaşındaki Ecrin Altunok, 3 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
Isparta - 28.01.2022
Son dakika haberleri: İtfaiyeciler Eğirdir Gölü'ne dalarak içme suyu pompalarındaki buz kütlelerini temizledi

Son dakika haberleri: İtfaiyeciler Eğirdir Gölü'ne dalarak içme suyu pompalarındaki buz kütlelerini temizledi

Son dakika haber... Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri, içme suyu pompaların donması nedeniyle sıfırın altında 17 derecedeki Eğirdir Gölü'ne dalış yaparak buz kütlelerini temizledi.
Isparta - 27.01.2022
EKSİ 17 DERECEDEKİ GÖLE DALIP, DALGIÇ POMPALARINI TEMİZLEDİLER

EKSİ 17 DERECEDEKİ GÖLE DALIP, DALGIÇ POMPALARINI TEMİZLEDİLER

ISPARTA Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, kente içme suyu sağlayan Eğirdir Gölü buz tutunca dalgıç pompaları temizlemek için eksi 17 derecedeki suya dalış yaptı.
Isparta - 27.01.2022
Son dakika haber! Eğirdir Gölü'nde eksi 17 derecede buzları kırıp dalış yaptılar

Son dakika haber! Eğirdir Gölü'nde eksi 17 derecede buzları kırıp dalış yaptılar

Son dakika haberi: Eğirdir Gölü'nde eksi 17 derecede buzları kırıp dalış yaptılarISPARTA Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi, Eğirdir Gölü'nde yaşanan buzlanmadan dolayı şehrin içme suyunu temin eden terfi merkezindeki emiş pompalarının önündeki buz kütlelerini temizlemek için eksi...
Isparta - 27.01.2022
Başdeğirmen: 'Mesai arkadaşlarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur'

Başdeğirmen: "Mesai arkadaşlarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur"

Isparta Belediyesinde çalışan 230 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Cemal Kurt arasında imzalandı.
Isparta - 27.01.2022
Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret

Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, evlerine misafir olduğu mekatronik bölümünün 3 öğrencisi için menemen pişirdi.
Isparta - 27.01.2022
3 yaşındaki Ecrin, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti

3 yaşındaki Ecrin, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti

3 yaşındaki Ecrin, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti Isparta'da doğuştan kas hastalığına yakalanan 3 yaşındaki Ecrin Altunok, 3 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
Isparta - 27.01.2022
Son dakika! Türkiye'nin 4. büyük gölü Eğirdir buz tuttu

Son dakika! Türkiye'nin 4. büyük gölü Eğirdir buz tuttu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nün büyük kısmı buz tuttu.
Isparta - 27.01.2022
Türk akademisyen, kansorejen radon gazının seviyesini ölçen cihaz geliştirdi

Türk akademisyen, kansorejen radon gazının seviyesini ölçen cihaz geliştirdi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Öğr. Gör. Dr. Serkan Ceylan, CR-39 katı hal nükleer iz dedektörü ile pasif yöntemle ortamın radon gazı seviyesini ölçebilen yeni bir cihaz geliştirdi.
Isparta - 27.01.2022
BAKA, bu yıl için 2 milyon liralık destek çağrısında bulundu

BAKA, bu yıl için 2 milyon liralık destek çağrısında bulundu

Antalya, Burdur ve Isparta'nın kalkınmasına yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), bu yıl teknik destek programından faydalanmak isteyen yatırımcılar için 2 milyon liralık bütçe ayırdı.
Isparta - 26.01.2022
Isparta'da 24 uyuşturucu operasyonunda 39 gözaltı

Isparta'da 24 uyuşturucu operasyonunda 39 gözaltı

Isparta'da uyuşturucuya yönelik yapılan toplam 24 operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 39 kişi yakalandı.
Isparta - 26.01.2022
Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Isparta'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Isparta - 26.01.2022
Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Cinayetin altından 5 yıl önceki husumet çıktı

Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Cinayetin altından 5 yıl önceki husumet çıktı

Balıkesir'de Şakir Kesici, konuşmak için evine çağırdığı 25 yaşındaki arkadaşı Emin Çizgici'yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçarken yakalanan Kesici'nin 5 yıl önceki kavganın intikamını aldığı öne sürüldü.
Isparta - 26.01.2022
Konya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Konya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Konya'da kara yollarında etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Isparta - 26.01.2022
Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi şehirler arası ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Isparta - 25.01.2022
Efkan Ala kimdir? Efkan Ala nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Efkan Ala hayatı ve biyografisi!

Efkan Ala kimdir? Efkan Ala nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Efkan Ala hayatı ve biyografisi!

Efkan Ala kimdir sorusu siyaset gündemine yaptığı açıklamalarla damga vuran Efkan Ala hakkında en çok merak edilen sorulardan birisi oldu. Peki, Efkan Ala kimdir? Efkan Ala nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Efkan Ala hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde...
Isparta - 25.01.2022
Yörük ve Türkmen Birliği'nden Kazakistan'a geçmiş olsun ziyareti

Yörük ve Türkmen Birliği'nden Kazakistan'a geçmiş olsun ziyareti

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği yönetimi Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'i Ankara'da Büyükelçilik makamında ziyaret ederek, son durum hakkında bilgi alıp "Kardeş ülke Kazakistan'ın her daim yanındayız" diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Isparta - 25.01.2022
Minibüslü çaycı yola çıkanların içini ücretsiz sıcak çayla ısıtıyor

Minibüslü çaycı yola çıkanların içini ücretsiz sıcak çayla ısıtıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çay ocağına çevirdiği minibüsüyle seyyar olarak çaycılık yapan bir esnaf, soğuk ve yağışlı havalarda yola çıkan sürücü ve araç içerisindeki yolcuların içini ücretsiz olarak servis ettiği sıcak çay ikramlarıyla ısıtıyor.
Isparta - 25.01.2022
Isparta'da HAYDİ ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Isparta'da HAYDİ ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma HAYDİ timi soğuk havalarda aç kalan sokak hayvanlarını besledi.
Isparta - 25.01.2022
Konyalı esnaf yolda kalanların içini ücretsiz çayla ısıtıyor

Konyalı esnaf yolda kalanların içini ücretsiz çayla ısıtıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki esnaf, soğuk ve yağışlı havada yolda kalan sürücülerin içini ikram ettiği sıcak çayla ısıtıyor.
Isparta - 25.01.2022
KEMANCIYI 5 YIL ÖNCE DÖVÜLDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

KEMANCIYI 5 YIL ÖNCE DÖVÜLDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

BALIKESİR'de, kemancı Emin Çizkici'yi (25) bıçaklayarak öldüren Şakir Kesici (25), Denizli'de yakalandı.
Isparta - 25.01.2022
Temizlik görevlileri ile köpeğin oyunu yürekleri ısıttı

Temizlik görevlileri ile köpeğin oyunu yürekleri ısıttı

Isparta Belediyesine bağlı temizlik görevlileri kent merkezinde kar temizliği yaparken sokak köpeği işçilere eşlik etti.
Isparta - 25.01.2022
KONYA'DA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

KONYA'DA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

KONYA'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Isparta - 25.01.2022
Burdur'da Çobanpınar köyü ulaşıma kapatıldı

Burdur'da Çobanpınar köyü ulaşıma kapatıldı

Burdur'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar Köyü yolu araç girişine kapatıldı.
Isparta - 25.01.2022
Kahramanmaraş'ta 112'ye bir haftada 10 bin çağrı

Kahramanmaraş'ta 112'ye bir haftada 10 bin çağrı

- Kahramanmaraş'ta 112'ye bir haftada 10 bin çağrı 112 Acil Çağrı merkezi, kar yağışının yoğun yaşandığı 17-23 Ocak arası 10 bin çağrıya cevap verdi Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi, kar yağışının yoğun yaşandığı 17-23 Ocak arası 10 bin çağrıya cevap verdi.
Isparta - 25.01.2022
Son dakika haberleri... Apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti (2)

Son dakika haberleri... Apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti (2)

Son dakika gündem haberine göre NOT: Kaynağından alınan bilgiye göre ölen kişinin soyadı 'Çizgici' (Emin Cizgici) olarak düzeltildi.
Isparta - 24.01.2022
APARTMAN ÖNÜNDE UĞRADIĞI BIÇAKLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

APARTMAN ÖNÜNDE UĞRADIĞI BIÇAKLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde Emin Çizkici (25), aralarında husumet bulunan oturduğu apartman önünde Şakir Kesici'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Isparta - 24.01.2022
Göller yöresindeki su kuşları tek tek sayılıyor

Göller yöresindeki su kuşları tek tek sayılıyor

Göller yöresindeki su kuşları tek tek sayılıyorBURDUR DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri kış ortası su kuşu sayımlarına başladı.
Isparta - 24.01.2022
HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı

HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı

- HAYDİ ekipleri yeni doğum yapan anne ve 4 yavru köpeğe sahip çıktı ISPARTA(İHA)Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, sokak hayvanlarına kanat germeye devam ediyor.
Isparta - 24.01.2022
Isparta'da dolandırıcılık iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Isparta'da dolandırıcılık iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Isparta'da kendilerini kombi ustası olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta - 24.01.2022
Son dakika haberi... Balıkesir'de eski ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Balıkesir'de eski ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Balıkesir'de eski ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Denizli'de yakalandı.
Isparta - 24.01.2022
Yaban hayatı zenginliği fotokapanda

Yaban hayatı zenginliği fotokapanda

Antalya'da dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla, yaban hayatı çeşitliliği görüntülendi.
Isparta - 24.01.2022
İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 8-14 Ocak İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 8-14 Ocak İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 8-14 Ocak 2022 haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?
Isparta - 24.01.2022
Hangi yollar kapalıdır? 24 Ocak Pazartesi bugün kapalı yollar nereler? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılır?

Hangi yollar kapalıdır? 24 Ocak Pazartesi bugün kapalı yollar nereler? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılır?

Ülkemizin pek çok kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı otoyollar kapatıldı. Pek çok ilimizde zincirleme kazalar meydana geldi. Vatandaşlar, hangi yollar kapalı onu merak etti. Peki, Hangi yollar kapalıdır? 24 Ocak Pazartesi bugün kapalı yollar nereler? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı, ne zaman açılır? Kapalı yollar ne zaman açılacak? İşte bilgiler...
Isparta - 24.01.2022
KGM: 'Kayseri-Malatya yolu ulaşıma açılmıştır

KGM: "Kayseri-Malatya yolu ulaşıma açılmıştır

Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde bulunan karayollarının son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak Kayseri-Malatya yolunun ulaşıma açıldığını duyurdu.
Isparta - 24.01.2022
Kombi dolandırıcıları yakayı ele verdi

Kombi dolandırıcıları yakayı ele verdi

Kombi dolandırıcıları yakayı ele verdiISPARTA Isparta'da bir kişi kombi bakımı yaptırmak isterken internet ortamından kombi bakımı için bulduğu kişiler tarafından dolandırıldı.
Isparta - 24.01.2022
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Isparta - 24.01.2022
Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor

Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle tutuklu ve hükümlülerin hem okul hem de mesleki eğitim alabildikleri Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerinin (MEM), önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılması planlanıyor.
Isparta - 24.01.2022
Yörük Türkmenleri, 'Yörük Türkmen Çalıştayı'nda buluştu

Yörük Türkmenleri, "Yörük Türkmen Çalıştayı"nda buluştu

Bilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Havvali Özdemir Şahin, 1. Ankara Yörük Türkmen Çalıştayı'na katıldı.
Isparta - 24.01.2022
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarlarla Mücadele ekipleri tarafından bir yolcu otobüsüne yapılan operasyonla çok sayıda uyuşturucu madde yakalanırken bir kişi gözaltına alındı.
Isparta - 24.01.2022
ÇIĞ DÜŞMESİYLE KAPANAN KONYA- ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

ÇIĞ DÜŞMESİYLE KAPANAN KONYA- ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

KONYA'da çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan kenti Antalya'ya bağlayan kara yolu yeniden açıldı.
Isparta - 24.01.2022
Dondurucu soğuklar sebebiyle Antalya haline gelen ürün yüzde 50 azaldı

Dondurucu soğuklar sebebiyle Antalya haline gelen ürün yüzde 50 azaldı

Dondurucu soğuklar sebebiyle Antalya haline gelen ürün yüzde 50 azaldıANTALYA Yurt genelinde etkili olan soğuk ve dondurucu hava örtü altı üretimin üssü Antalya'da sebze meyve toptancı halini de vurdu.
Isparta - 24.01.2022
İstanbul'da koronavirüs vakaları 100 binde 1500'ü aştı

İstanbul'da koronavirüs vakaları 100 binde 1500'ü aştı

Sağlık Bakanlığının 8-14 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir'de 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.
Isparta - 24.01.2022
ALANYA ESKİ LİMAN RIHTIMLARI S.O.S VERİYOR

ALANYA ESKİ LİMAN RIHTIMLARI S.O.S VERİYOR

ANTALYA Denizleşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, Akdeniz'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası dalgalanma ve deniz suyu sıcaklığı nedeniyle Alanya eski rıhtımında göçmeler yaşandığını açıkladı.
Isparta - 24.01.2022
KGM, güncel yol durumunu paylaştı

KGM, güncel yol durumunu paylaştı

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM), birçok kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Isparta - 24.01.2022
24 Ocak yollar kapalı mı? D100 karayolu açık mı? Bolu dağ tüneli kapalı mı?

24 Ocak yollar kapalı mı? D100 karayolu açık mı? Bolu dağ tüneli kapalı mı?

Hangi yollar kapatıldı? Kar nedeniyle kapatılan otoyollar hangileri? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kar yağışının yoğunlaştığı ve görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Hangi yollar kapalı? Yollar kapalı mı? D100 karayolu açık mı?
Isparta - 24.01.2022
Trakya'da kızıl geyik fotokapanla görüntülendi

Trakya'da kızıl geyik fotokapanla görüntülendi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bugüne kadar varlığı bilimsel olarak kanıtlanamayan kızıl geyiğin fotokapanla görüntülenmesi, bilim dünyasını heyecanlandırdı.
Isparta - 24.01.2022
Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan İstanbul-Ankara kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan İstanbul-Ankara kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Son dakika! Kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.
Isparta - 24.01.2022
Isparta'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı

Isparta'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı

Isparta'da halk otobüsü fiyatlarında düzenlemeye gidildi.
Isparta - 24.01.2022
Son dakika... Sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar kamerada

Son dakika... Sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar kamerada

Son dakika gelişmesine göre Sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar kamerada -Canını hiçe sayan komşu tek başına kümese girdi Isparta'nın Sav kasabasında 2 tane sokak köpeği bir vatandaşa ait kümese girerek tavukları telef etti.
Isparta - 23.01.2022
Son Dakika: Kar yağışı yine etkisini artırdı, İstanbul-Ankara kara yolu ulaşımı durdu

Son Dakika: Kar yağışı yine etkisini artırdı, İstanbul-Ankara kara yolu ulaşımı durdu

Son dakika: İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede-Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanana kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan vatandaşlara "İkinci bir duyuruya kadar yola çıkmayın" uyarısı geldi.
Isparta - 23.01.2022
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'kapalı yol' açıklaması (2)

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'kapalı yol' açıklaması (2)

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'kapalı yol' açıklaması (2)KAPALI YOLLARIN GÜNCEL LİSTESİ PAYLAŞILDIKarayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle saat 19.00'dan itibariyle ulaşıma kapatılan yolların listesini yayımladı.
Isparta - 23.01.2022
Isparta'da şüpheli ölüm

Isparta'da şüpheli ölüm

Isparta'da kendisinden üç gündür haber alınamayan bir kişi, evinde ölü bulundu.
Isparta - 23.01.2022
Trafiğe kapalı yollar! 24 Ocak TEM kapandı mı?

Trafiğe kapalı yollar! 24 Ocak TEM kapandı mı?

Türkiye'nin pek çok kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı otoyollar kapatıldı. Pek çok şehirde zincirleme kazalar meydana geldi. İstanbul dahil birçok ile ulaşımın ise kapandığı belirtildi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; D100 Bolu Dağı Geçişi yoğun kar yağışı olması nedeniyle her iki yönde tüm taşıtların trafiğine kapatıldı. İşte son dakika gelişmeleri... D100 hangi yol? Hangi yollar kapatıldı? Kar nedeniyle kapatılan otoyollar hangileri?
Isparta - 23.01.2022
KONYA'YI ÇEVRE İLLERE BAĞLAYAN TÜM YOLLAR KAPALI; YOLCULAR TERMİNALDE BEKLİYOR

KONYA'YI ÇEVRE İLLERE BAĞLAYAN TÜM YOLLAR KAPALI; YOLCULAR TERMİNALDE BEKLİYOR

Konya'yı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yolları, anlık hava şartları ve ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrollü olarak açıldı.
Isparta - 23.01.2022
Konya'da Antalya kara yolu dışında tüm yollar trafiğe açıldı

Konya'da Antalya kara yolu dışında tüm yollar trafiğe açıldı

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan yollardaki çalışmalar sonucu Antalya kara yolu dışında şehirlerarası tüm yollar trafiğe açıldı. Dün akşamdan beri bazı yolcular terminalde saatlerce beklemek zorunda kalmıştı.
Isparta - 23.01.2022
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor (2)

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor (2)

KARA YOLLARI KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI Konya'yı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yolları, anlık hava şartları ve ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrollü olarak açıldı.
Isparta - 23.01.2022
Konya'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

Konya'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

- Konya'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi Konya'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından, kenti çevre illere bağlayan karayollarında ulaşım kapandı.
Isparta - 23.01.2022
Yoğun karda otobüsler çıkamadı yolcular geceyi otogarda geçirdi

Yoğun karda otobüsler çıkamadı yolcular geceyi otogarda geçirdi

Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle otobüsler yola çıkamadı, yolcular geceyi otogarda geçirdi.
Isparta - 23.01.2022
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı! Otobüslerin terminalden çıkışına izin verilmiyor

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı! Otobüslerin terminalden çıkışına izin verilmiyor

Konya'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken kenti, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yollarının tamamı ulaşıma kapatıldı. Yolcu otobüslerinin terminalde çıkışına izin verilmedi. Terminalde beklemek zorunda kalan yolculardan bazıları, bulunduğu yere uzanıp, uyumak zorunda kaldı.
Isparta - 23.01.2022
Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinin kesiştiği Göller Bölgesi’nde yer alan Isparta, 8.933 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Türkiye’nin gül yağı için yetiştirilen gül bahçelerinin % 80’i bu ildedir. Ayrıca Isparta ilinde bağcılık ve elmacılık oldukça gelişmiştir. Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Merkez, Şarkikaraağaç, Senirkent, Sütçüler, Uluborlu, Yalvaç ve Yenişarbademli olmak üzere 13 ilçesi bulunmaktadır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Isparta haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Isparta son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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