Isparta Haber, Isparta Son Dakika Haberleri - Haberler

Isparta 441.412 (2019 itibarıyla) 441.412 7° 7° Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

06:32 Öğle

13:16 İkindi

16:03 Akşam

18:28 Yatsı

19:45 Vali Ömer Seymenoğlu Bld. Başkanı Şükrü Başdeğirmen - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://isparta.gov.tr/ Belediye Sitesi https://isparta.bel.tr/ Bölgesi Akdeniz Bölgesi İlçe Sayısı 12 Yüzölçümü 8.933 km2 Rakım 1035m Posta Kodu 32000 Alan Kodu 0246 Plaka Kodu 32 Koordinatı 37,7626,30,5537

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinin kesiştiği Göller Bölgesi’nde yer alan Isparta, 8.933 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Türkiye’nin gül yağı için yetiştirilen gül bahçelerinin % 80’i bu ildedir. Ayrıca Isparta ilinde bağcılık ve elmacılık oldukça gelişmiştir. Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Merkez, Şarkikaraağaç, Senirkent, Sütçüler, Uluborlu, Yalvaç ve Yenişarbademli olmak üzere 13 ilçesi bulunmaktadır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Isparta haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Isparta son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.