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Kovada Gölü’nde kaçak avcılığa gece denetimi

Kovada Gölü’nde kaçak avcılığa gece denetimi
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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yıl boyunca avcılığın yasak olduğu Kovada Gölü Milli Parkı’nda gerçekleştirilen gece denetiminde yaklaşık 800 metre uzunluğunda uzatma ağı ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yıl boyunca avcılığın yasak olduğu Kovada Gölü Milli Parkı'nda gerçekleştirilen gece denetiminde yaklaşık 800 metre uzunluğunda uzatma ağı ele geçirildi. Ağdan çıkarılan canlı sazan balıkları ise yeniden göle bırakıldı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ile Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, dün Kovada Gölü'nde gece saatlerinde kaçak avcılığa yönelik denetim gerçekleştirdi. Gölde yapılan kontroller sırasında kaçak olarak bırakıldığı tespit edilen yaklaşık 800 metre uzunluğundaki uzatma ağı ekipler tarafından sudan çıkarılarak, el konuldu. Ağların kontrolü sırasında içerisinde bulunan sazan balıklarının canlı olduğu belirlendi. Ekipler tarafından ağlardan çıkarılan balıklar, yeniden Kovada Gölü'ne bırakıldı.

Denetimler yıl boyunca devam edecek

Kovada Gölü'nün doğal yapısının ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla denetimlerin yıl boyunca sürdürüleceği bildirildi. Yetkililer, özellikle avcılığın yasak olduğu alanlarda mevzuata aykırı avcılığın önlenmesi ve göldeki canlı yaşamının korunması amacıyla kontrol çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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