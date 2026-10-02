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Isparta Eğirdir'de elma bahçesine devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Kemerköprü mevkisinde elma bahçesine devrilen tırın 43 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün öldüğü belirlenirken cenazesi Eğirdir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Canser Atasayar (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır Kemerköprü mevkisinde elma bahçesine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde Atasayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Atasayar'ın cenazesi Eğirdir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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