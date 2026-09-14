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Kimse ne olduğunu anlayamadı, temizlik yapan esnaf kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kimse ne olduğunu anlayamadı, temizlik yapan esnaf kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
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Isparta’da ticari kamyonet, iki motosiklet ile otomobile çarptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Isparta'da ticari kamyonet, iki motosiklet ile otomobile çarptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Kaza sırasında işletmesinin önünde temizlik yapan bir esnaf ise üzerine gelen kamyoneti son anda fark ederek ezilmekten kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam Görgüorta Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen ticari kamyonet, bir kafe önünde park halindeki 42 AZF 68 ve 42 AYG 303 plakalı motosikletler ile 32 AFR 44 plakalı Tofaş marka otomobile çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Kazada kafe işletmesinin önünde temizlik yapan A. Ç. üzerine doğru gelen kamyoneti fark edip kendini kaldırama atarak ezilmekten son anda kurtuldu. Olayda iki motosiklet ile bir otomobil hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hasar alan araç sahipleri şikayetçi olmak üzere ilçe Emniyet müdürlüğüne gitti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Ekipler, kısa süre sonra sürücüyü tespit edip emniyete götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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