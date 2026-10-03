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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Isparta 32 Spor, konuk ettiği Hatayspor'u 1-0 mağlup etti

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Isparta 32 Spor, konuk ettiği Hatayspor'u 1-0 mağlup etti
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. Hafta maçında Isparta 32 Spor, konuk ettiği Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Isparta Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Isparta 32 Spor'un golünü 43. dakikada Fatih Aktay kaydetti, Hatayspor sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. Hafta maçında Isparta 32 Spor, konuk ettiği Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Isparta Atatürk Stadı

Hakemler: Doğu Yılmaz, Hakan Özler, Anıl Gökberk Sarı

Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Yiğithan Güveli, Hamit Kulya, Oğulcan Başol, Bahadır Yıldırım, Kaan Yüksel, Kerem Nurhan (Keni Var Uzun dk. 64), Mustafa Özbay (Mustafa Acar dk. 64), Enver Cenk Şahin (Devrim Taşkaya dk. 55), Fatih Aktay (Furkan Uludaş dk. 79), Vedat Bora (Hasip Korkmazyürek dk. 64)

Hatayspor: Demir Sarıcalı, Melih Şen, Recep Burak Yılmaz, Abdulkadir Adıyaman, Engin Can Aksoy, Alperen Alaca, Birhan Vatansever (Mustafa Said Aydın dk. 39), Ali Yıldız, Taylan Özgün, Ensar Arslan (Mustafa Çınar Baytar dk. 79), Barış Uzel (Ali Eren Tan dk. 57)

Gol: Fatih Aktay (dk. 43)

Sarı kartlar: Bahadır Yıldırım, Mustafa Acar, Yiğithan Güveli (Isparta32spor ) Ensar Arslan, Ali Eren Tan (Hatayspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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