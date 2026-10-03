Isparta Eğirdir'de göl kenarında kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde göl kenarında kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili ekipler tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, Eğirdir ilçesi Yenimahalle'de, Kervansaray Mezarlığı'nın alt kısmında, göl kenarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan göl kenarında hareketsiz halde bir kişinin bulunduğu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları ilk kontrollerde bir erkek cesediyle karşılaştı. Güvenlik amacıyla olay yeri ekipler tarafından kontrol altına alınırken, bölgede inceleme başlatıldı.

İlk değerlendirmelerde, cesedin uzun süre göl içerisinde kaldığı tahmin edilirken, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili Eğirdir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı