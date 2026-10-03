Haberler

Isparta Eğirdir'de göl kenarında kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta Eğirdir'de göl kenarında kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta Eğirdir'de göl kenarında kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. Ekipler bölgede inceleme başlatırken, cesedin uzun süre gölde kaldığı tahmin ediliyor; olayla ilgili Eğirdir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde göl kenarında kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili ekipler tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, Eğirdir ilçesi Yenimahalle'de, Kervansaray Mezarlığı'nın alt kısmında, göl kenarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan göl kenarında hareketsiz halde bir kişinin bulunduğu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları ilk kontrollerde bir erkek cesediyle karşılaştı. Güvenlik amacıyla olay yeri ekipler tarafından kontrol altına alınırken, bölgede inceleme başlatıldı.

İlk değerlendirmelerde, cesedin uzun süre göl içerisinde kaldığı tahmin edilirken, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili Eğirdir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 126 sitede yayınlandı.
79 yaşındaki emekliye hayatının şokunu yaşattılar! 15 milyonunu kaptırdı

Tek cümleyle paniğe kapıldı! 15,5 milyon TL'sini kaptırdı
Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?

Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

75 ilde dev operasyon! 714 şüpheli tutuklandı

75 ilde dev operasyon! Yüzlerce kişi tutuklandı
Mezarlıkta bıçaklanan zihinsel engelli Fehmi Lup'un şüphelisi 3 yıl sonra tutuklandı

Mezarlıkta katledilmişti! Fehmi'nin katili yıllar sonra bulundu
Beşiktaş'ın borcu genel kurulda açıklandı! Kulübün yükü 27,5 milyar lirayı aştı

Kara Kartal'ın sırtındaki yük belli oldu! İşte kulübün borcu

Elazığ'daki yaşlı çift cinayetinde yeni gelişme! Şüphelinin yanında olduğu iddia edilen kadın gözaltında

Altınları X-Ray ele vermişti! Bu kez bir kadın gözaltına alındı
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok

Olan bitene daha fazla dayanamadı: Lig nasıl devam edecek?

TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler

TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler

Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi

Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi