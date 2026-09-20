Kütahya OSB öncülüğünde doğal gaz sayacı kalibrasyon merkezinin kurulması planlanıyor

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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) öncülüğünde, doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyon işlemlerinin yapılacağı TR33 Bölgesi Evsel ve Sanayi Tipi Doğal Gaz Sayacı Kalibrasyon Merkezi (TR33-ESKAM) kurulması planlanıyor.

Kütahya Osb'nin yararlanıcısı, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ile Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin proje ortağı olduğu TR33-ESKAM'ın, Zafer Kalkınma Ajansı'nın Güdümlü Proje Desteği kapsamında hayata geçirilmesi öngörülüyor. Toplam 29 milyon 484 bin TL makine ve ekipman bütçesine sahip projenin 22 milyon 113 bin TL'sinin ajans desteği, 7 milyon 371 bin TL'sinin ise eş finansmanla karşılanması planlanıyor.

Kütahya Osb'de 500 metrekare kapalı alanda kurulması planlanan merkezde evsel, ticari ve sanayi tipi doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyon işlemleri gerçekleştirilecek. Merkezin ilk işletme yılında yaklaşık 24 bin, teknik ve ticari olgunluk döneminde ise yıllık 60 bin sayaç kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

TR33 Bölgesi'nde mevcut durumda doğrudan doğal gaz sayacı kalibrasyon hizmeti sunan bir merkezin bulunmaması nedeniyle sayaçların bölge dışındaki tesislere gönderildiği belirtilirken, TR33-ESKAM ile bu ihtiyacın Kütahya'dan karşılanması amaçlanıyor.

Projenin ilk aşamasında Kütahya, Isparta ve Burdur'a, sonraki aşamalarda ise Afyonkarahisar, Manisa, Uşak, İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla'ya hizmet verilmesi planlanıyor. Böylece merkezin zamanla Ege Bölgesi'ne, ilerleyen dönemde ise Türkiye'nin farklı bölgelerine hizmet sunabilecek bir yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Kütahya OSB ile Torosgaz Kütahya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. arasında da iş birliği ve iyi niyet protokolü imzalandı. Protokolle Torosgaz'ın Kütahya, Isparta ve Burdur'daki sayaç kalibrasyon ihtiyaçlarını öncelikli olarak TR33-ESKAM'dan karşılaması öngörülüyor.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, projenin Kütahya'nın sanayi altyapısına yeni bir uzmanlık alanı kazandıracağını belirterek, merkezin yalnızca Kütahya'ya değil, çevre illere ve ilerleyen dönemde Türkiye'nin farklı bölgelerine hizmet verebilecek bir altyapı oluşturacağını ifade etti.

TR33-ESKAM ile sayaçların yeniden kullanıma kazandırılması, yeni sayaç ihtiyacının azaltılması ve lojistik süreçlerin kısaltılmasıyla kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomiye katkı sağlanması da hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı