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Isparta'da uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Isparta'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Isparta'da hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucunda yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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