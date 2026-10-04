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Isparta Eğirdir'de gölde bulunan ceset 15 gündür kayıp olan tıp öğrencisine ait çıktı

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Isparta Eğirdir'de gölde bulunan ceset 15 gündür kayıp olan tıp öğrencisine ait çıktı
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Eğirdir'de göl içinde bulunan cesedin, Afyonkarahisar'da tıp fakültesi 6. sınıfta öğrenim gören 24 yaşındaki ve yaklaşık 15 gündür kayıp olarak aranan gence ait olduğu belirlendi. Kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde göl kenarında bulunan cesedin kimliği belli oldu. Cesedin, Afyonkarahisar'da tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi gence ait olduğu belirlendi.

Olay, dün Eğirdir'de Mezarlıkaltı mevkisinde göl içerisinde bir ceset bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, gölde bulunan cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, Afyonkarahisar'da tıp fakültesi 6. sınıfta öğrenim gören ve Burdur'un Yeşilova ilçesine kayıtlı Ramazan Çin'e (24) ait olduğu tespit edildi. Ramazan Çin'in yaklaşık 15 gündür kayıp olarak arandığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından öğrenileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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