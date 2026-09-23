Isparta'da AFAD koordinasyonunda fırtına tatbikatında öğrenciler tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Isparta'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, "Yerel Düzey Fırtına Kaynaklı Afet Saha ve Masabaşı" tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD Isparta İl Müdürlüğünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen masabaşı tatbikatına, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural başkanlık etti.

Saha tatbikatında ise senaryo gereği fırtınanın ardından meydana gelen olumsuzluklara ekiplerce müdahale edildi.

Tatbikat kapsamında okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi. Üzerine ağaç devrilen otomobilde mahsur kalan vatandaş, sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Tatbikat, küçükbaş hayvanların tahliyesi ve çatıda mahsur kalanların ekiplerce kurtarılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA