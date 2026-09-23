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Isparta'da AFAD koordinasyonunda fırtına tatbikatında öğrenciler tahliye edildi

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Isparta'da AFAD koordinasyonunda fırtına tatbikatında öğrenciler tahliye edildi
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Isparta'da AFAD koordinasyonunda fırtına kaynaklı afet saha ve masabaşı tatbikatı düzenlendi. Masabaşı tatbikatına Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural başkanlık etti; saha bölümünde öğrenciler tahliye edildi, otomobilde mahsur kalan vatandaş ve çatıdakiler kurtarıldı.

Isparta'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, "Yerel Düzey Fırtına Kaynaklı Afet Saha ve Masabaşı" tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD Isparta İl Müdürlüğünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen masabaşı tatbikatına, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural başkanlık etti.

Saha tatbikatında ise senaryo gereği fırtınanın ardından meydana gelen olumsuzluklara ekiplerce müdahale edildi.

Tatbikat kapsamında okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi. Üzerine ağaç devrilen otomobilde mahsur kalan vatandaş, sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Tatbikat, küçükbaş hayvanların tahliyesi ve çatıda mahsur kalanların ekiplerce kurtarılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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