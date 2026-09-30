İYİ Partili Sunat, Isparta pazarında 'Umut var' mesajı verdi

(ISPARTA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Salı Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarda umutsuz olduğunu söyleyen bir vatandaşa Sunat, "Umut var. Her zaman umut var" yanıtını verdi.

Sunat, Isparta programı kapsamında İYİ Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Salı Pazarı'na geçti. Sunat, burada pazar esnafı ve alışveriş yapmak için pazara gelen vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Pazar ziyaretinde vatandaşların gündeminde ekonomik sıkıntılar ve işsizlik yer aldı. Esnaf ise özellikle mazot fiyatları, ürün maliyetleri ve satışların düşüklüğünden şikayet etti.

Sunat'ın pazar ziyareti sırasında bir vatandaşla yaptığı görüşmede ekonomik ve sosyal sorunlar gündeme geldi. Vatandaş, ülkedeki mevcut durum nedeniyle umutsuz olduğunu dile getirirken, Sunat ise Türkiye için hala umut olduğunu söyledi.

"GEMİ SU ALIYOR"

Vatandaş, ekonomik ve sosyal sorunlara ilişkin değerlendirmelerinde, "Bu gemi su alıyor. Balans tankları su alıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'de hukuk ve yönetim konusunda da eleştirilerde bulunan vatandaş, yaşanan sorunlar nedeniyle ülkesine yönelik umudunun azaldığını söyledi.

Vatandaşın bu sözleri üzerine Sunat, "Yapma yapma. Umut var. Her zaman umut var" karşılığını verdi.

"BU DÜZEN DEĞİŞECEK"

Pazarda genç yaşta esnaflık yapan bir vatandaş da yaşadığı ekonomik sorunları Sunat'a anlattı. Genç pazarcı, pazarda iş arayan çok sayıda üniversite mezunu bulunduğunu söyledi. Kendi işini yapmayı tercih ettiğini belirten esnaf, pazarda vatandaşlarla doğrudan iletişim kurabildiğini ifade etti.

Genç pazarcı, sattıkları ürünlerde kar marjlarının düşük olduğunu belirterek özellikle mazot maliyetlerine dikkati çekti ve "Şu an Isparta'da çalışıyorum. Çünkü mazot çok pahalı. Dışarıya gitme ihtimalimiz çok azaldı" dedi. Esnaf, yüksek maliyetler nedeniyle daha fazla ürün getiremediğini anlattı.

Bir üründen gün sonunda elde edilen kazancın da sınırlı olduğunu belirten esnaf, "Bu mahsülden akşama kadar satabildiğim dört kasa. Beş kasa getirdiğim zaman bir kasayı ya dağıtmak zorundayım ya atmak zorundayım. Benim dört kasada kazancım bir kasa" ifadelerini kullandı.

Sunat ise genç esnafa, "Bu düzen değişecek, inşallah. Ben gençlere daha çok güveniyorum. Sizler değiştireceksiniz" dedi.

"TORUNUM İŞ BULAMADI"

Pazar ziyaretinde Sunat'ın görüştüğü bir başka vatandaş ise "Torunum 2 tane üniversite bitirdi, iş bulamadı. Gerçekten durumumuz çok zor. Fakir fukaranın çocukları kalıyor, torpilli olanlar ileriye geçiyor" diye konuştu.

Sunat, pazar ziyaretinde iki kadın pazarcıyla da sohbet etti. Esnaf, ürünlerin tamamını satamadıklarını ve ellerinde kalan ürünleri geri götürdüklerini söyledi. Pazarcılardan biri, "Satabildiğimizi satabildik. Satamadığımızı götürüyoruz, evde mallara veriyoruz. Mazot bitti zaten. Korkunç. Yeni de bir zam daha geliyor. Gözümüz aydın" dedi.

Sunat ise vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirterek, "Sizin sesiniz olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ GEÇİM DERDİNDE"

Pazar ziyaretinin ardından ANKA Haber Ajansı mikrofonuna değerlendirmelerde bulunan Şenol Sunat, hem vatandaşların hem de esnafın ekonomik sorunlarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Isparta'da her bir yerde gördüğümüz gibi insanlar alım gücünün yüksekliğinden ve çok fazla bir şey alamadığından şikayetçi. Esnaf da satamadığından şikayetçi. Bu kadar bolluk içinde bir ülkede tarlada yerlere dökülen üzümünden limonuna kadar insanlar burada pahalılıktan alamıyor ama üretici de kazanamıyor. Bu şekildeki sıkıntılar milletimizin maalesef geçim derdini ortaya koyuyor."

Sunat, pazar ziyaretlerinin vatandaşların sorunlarını doğrudan dinlemek açısından önemli olduğunu belirterek, insanların bazen sorunlarını dile getirmekten çekindiğini söyledi. Sunat, "O yüzden biz de geziyoruz ki milletin sıkıntılarını dile getirmesinin önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlar biraz da çekiniyor, konuşmaktan da çekiniyor ama biraz üstelendiğinde sıkıntılarını dile getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA