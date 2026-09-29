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Isparta Uluborlu'da 42 yıl 2 ay 27 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Isparta Uluborlu'da çocuğun cinsel istismarı suçundan 42 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İnhisar köyünde saklandığı belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde, hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 42 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 42 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin Uluborlu'ya bağlı İnhisar köyünde saklandığını belirledi.

Operasyonla yakalanan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

M.T, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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