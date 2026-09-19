Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Gaziler Günü kutlandı

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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi Başkanı emekli albay Zeynel Abidin Sezer, törende yaptığı konuşmada, gazilerin vatanın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bekçileri olduğunu söyledi.

Vatanın her karışının şehit ve gazi kanıyla yoğrulduğunu belirten Sezer, "Türkiye Cumhuriyeti'nin harcı, 'Vatan sağ olsun' diyen isimsiz kahramanların kanıyla sulanmıştır. Türk vatanında her evde bir kahraman vardır. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyenlerin vatanıdır. Her bir karışı destanlar yazılarak kazanılmıştır." dedi.

Sezer, tarihini bilmeyen, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmayan milletlerin geleceğini inşa edemeyeceğini vurguladı.

Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü önünden başlayan yürüyüşe Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın yanı sıra gaziler, öğrenciler, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Türk bayraklarıyla yürüyen katılımcılara bando eşlik etti.

Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Isparta

Isparta'da da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Hamit Gülbiçer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri, Isparta tarihi Garnizon Komutanlığı binasındaki şehit ve gazi odasını ziyaret etti.

Ardından protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret etti.

Burdur

Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, İl Garnizon Komutanı Kara Pilot Albay Veli Can Dizlek, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Şube Başkanı Hasan Okyar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesi Başkanı Hasan Okyar, 19 Eylül'ün savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak vatan, bayrak, sancak ve namus için savaşan fedakar, kahraman gazilerin kahramanlık ve şeref günü olduğunu söyledi.

Burdur Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi öğrencisi tarafından şiir okundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın ardından Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesi'nde lokma ikramı yapıldı.

Kaynak: AA