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Isparta’da mesleki eğitim öğrencisi "Yılın Çırağı" seçildi

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Isparta Mesleki Eğitim Merkezi Aşçılık Bölümü 11. sınıf öğrencisi Ömür Cennet Bıçaklı, iki yıldır staj yaptığı restoranda gösterdiği performans ve mesleğe olan ilgisiyle "Yılın Çırağı" seçildi.

Isparta Mesleki Eğitim Merkezi Aşçılık Bölümü 11. sınıf öğrencisi Ömür Cennet Bıçaklı, iki yıldır staj yaptığı restoranda gösterdiği performans ve mesleğe olan ilgisiyle "Yılın Çırağı" seçildi.

Aşçılığa ilgi duyan Bıçaklı, iki yıl önce kent merkezindeki bir restoranda staja başladı. Ustalarından mesleğin inceliklerini öğrenen Bıçaklı, edindiği bilgileri uygulayarak kendisini geliştirdi.

Hazırladığı yemeklerde öğrendiklerini kendi becerileriyle birleştiren Bıçaklı, çalışma arkadaşları ve müşterilerin beğenisini kazandı.

Mesleğini severek yaptığını belirten Bıçaklı, aşçılık alanında ilerlemek istediğini söyledi.

Bıçaklı, "Aşçılıkla ilgili ilerlemeyi düşünüyorum. Daha büyük yerlerde, daha güzel bir şekilde çalışmayı ümit ediyorum. Akademik olarak lisans eğitimimi tamamlamak istiyorum. Hedefim daha güzel yerlere gelebilmek." dedi.

"Yılın Çırağı" seçilmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Bıçaklı, başarısında ailesi ve ustalarının desteğinin önemli olduğunu kaydetti.

Bıçaklı, "Okula başladığım ilk seneden böyle bir şey, çırak seçilmem beni çok mutlu etti. Ailemin, ustalarımın desteğiyle beraber böyle bir ödül aldım." diye konuştu.

"Artık Ömür'ü çırak olarak görmüyoruz"

Bıçaklı'nın iki yıldır eğitim aldığı restoranın ustası Okan Kaya, öğrencinin kısa sürede kendisini geliştirdiğini belirtti.

Bıçaklı'nın mesleğe başladığında deneyiminin bulunmadığını anlatan Kaya, "Ömür çok azimliydi. 'Ben bu işi yapmak istiyorum, öğrenmek istiyorum.' dedi ve elinden gelenin çok çok fazlasını yaptı. Şu an Ömür'ü biz çırak olarak görmüyoruz, usta kıvamında bir insan." ifadelerini kullandı.

Kaya, Bıçaklı'nın çalışma azmiyle diğer çalışanlara da örnek olduğunu, başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA
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