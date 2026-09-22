Isparta'nın Güneyce köyünde devrilen tomruğun altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Isparta'nın Güneyce köyünde devrilen tomruğun altında kalan kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'nın Güneyce köyündeki ormanda kesim sırasında devrilen tomruğun altında kalan kişi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Isparta'da kesim sırasında devrilen tomruğun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Güneyce köyündeki ormanda çalışan Hasan Karaboğa (60), kesim sırasında devrilen tomruğun altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karaboğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA