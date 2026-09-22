Haberler

Isparta'nın Güneyce köyünde devrilen tomruğun altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Güneyce köyündeki ormanda kesim sırasında devrilen tomruğun altında kalan kişi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Isparta'da kesim sırasında devrilen tomruğun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Güneyce köyündeki ormanda çalışan Hasan Karaboğa (60), kesim sırasında devrilen tomruğun altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karaboğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA
Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı

Enver Altaylı'dan savcıya odasında skandal tehdit

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen'de pazar yerine saldırı! Büyük patlama kamerada

Pazar yeri bir anda savaş alanına döndü! Büyük patlama kamerada
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış

Okul saldırısında şoke eden ayrıntı: O esnada güvenlik görevlisi...
Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu

Mardinli Marilyn Monroe hakkında karar verildi
Vitrin görünmüyor diye ağacı kesti! O anlar kamerada

Vitrini görünmüyor diye bunu yaptı! Her şey saniye saniye kaydedildi
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede

Tanıyabildiniz mi? Kolunda iki kişiyle ifade vermeye geldi

Silindirin altında kalan Süper Lig'in eski yıldızı Townsend, o dehşet dolu anları anlattı

Süper Lig'in eski yıldızı yaşadığı dehşet dolu anları anlattı
Tek bir taya 8 milyon 750 bin lira! Veliefendi'deki ihalede 13 elit tay 51,6 milyon liraya satıldı

Bir taya 8 milyon 750 bin lira verdiler! İşte o tayın adı