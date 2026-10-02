Isparta Eğirdir'de kum yüklü tır elma bahçesine devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kum yüklü tır kontrolden çıkarak yolun karşı tarafındaki elma bahçesine devrildi. Kazada 43 yaşındaki tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün sabah saat 07.20 sıralarında Eğirdir ilçesi Kemerköprü mevkiinde, Konyabucağı Mahallesi mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 EJ 540 plakalı kum yüklü tır, Gelendost istikametinden Eğirdir yönüne doğru seyir halindeydi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan tır, yolun karşı tarafına doğru savruldu. Kontrolden çıkan ağır tonajlı araç, yolun karşısında bulunan elma bahçesine devrildi. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde tır sürücüsü Canser Atasayar'ın (43) hayatını kaybettiği belirlendi. Atasayar'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Atasayar'ın Şarkikarağaç ilçesinde yüklediği kumu Antalya'ya götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı