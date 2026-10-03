Konya Beyşehir'de yağışlı havada üç ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Konya Beyşehir'de yağışlı havada üç ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Beyşehir'de Beyşehir-Isparta ve Beyşehir-Antalya kara yollarında üç ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 6 kişi yaralanarak Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı; yağışlı hava nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım bir süre aksadı.
Konya'nın Beyşehir ilçesini Antalya ve Isparta'ya bağlayan kara yollarında meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Beyşehir'de etkili olan yağışlı hava, ulaşımda da olumsuzluklara neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Isparta Kara yolunda biri çekici, diğeri otomobilin karıştığı iki ayrı kaza meydana geldi. Beyşehir-Antalya kara yolunda ise Kaymakam Virajı mevkisinde otomobilin karıştığı trafik kazası yaşandı. Yaşanan kazalar dolayısıyla bazı kesimlerde ulaşım bir süre aksarken, bazı güzergahlarda kontrollü olarak sağlandı. Kazaların ardından ihbar üzerine olay yerlerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazalarda yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazalarla ilgili tahkikat sürüyor.