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Isparta'da cami yardım kutusu hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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Isparta'nın Kuleönü beldesindeki camide yardım kutusundan para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, JASAT ekiplerince Burdur'un Bucak ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Isparta'nın Kuleönü beldesinde camideki yardım kutusundan para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bahçelievler Camisi'ndeki yardım kutusundan para çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli, Burdur'un Bucak ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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