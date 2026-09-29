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Isparta Jandarması 42 yıl 2 ay 27 gün cezası olan hükümlüyü Uluborlu'da yakaladı

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Isparta Jandarması 42 yıl 2 ay 27 gün cezası olan hükümlüyü Uluborlu'da yakaladı
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Isparta İl Jandarma Komutanlığınca aranan, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 42 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Uluborlu'da saklandığı belirlenen şahıs, operasyonla yakalanıp Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan toplam 42 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbari çalışma ve takibi sonucunda M.T. isimli şahsın Uluborlu ilçesine bağlı İnhisar köyünde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla saklandığı yerde yakalanan M.T., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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